«El silencio es dolor»: amplio programa de actos en torno al 25 de noviembre de Puçol

Cada año, durante el mes de noviembre el Ayuntamiento de Puçol organiza una amplia programación de actividades en torno al 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. Este año, las propuestas incluyen cine, talleres en los centros educativos, teatro, una mesa redonda, taller de memoria y el acto oficial con distintos colectivos locales.

Bajo el lema «El silencio es dolor», este año se está trabajando especialmente la importancia de no mirar para otro lado, de no quedarse callado, sobre todo en nuestro trabajo, en nuestro día a día, de ahí el lema y el mensaje final: «Rompamos el silencio, alcemos la voz».

El acto oficial, el día 25 a las 12 horas, en la plaza frente al Ayuntamiento, contará con una actividad conjunta del instituto, el grupo 8 Teatre, la residencia de la tercera edad, el CRIS Mas de Mur, las asociaciones de mujeres, el coro de Santa Cecilia y el taller psicosocial.

La dramatización que da un sentido global al acto parte de una subasta en la que los premios son mujeres, y durante esa subasta se realizan las actuaciones de los distintos colectivos. Todo ello orquestado por Aitor Caballer con el alumnado del instituto.

Las actividades comienzan el 18 de noviembre, en la Casa de Cultura, con la proyección de la película Bajo terapia, una divertida comedia con tres parejas que deben someterse a una inusual terapia en grupo para mejorar sus relaciones.

No será la única proyección, porque el 27 de noviembre, pero en el edificio de Bienestar Social, los directores Marisa Crespo y Moisés Romera presentan y realizan un coloquio con el público tras su cortometraje Pálpito, reciente ganador del primer premio en el Certamen de Cortos XS Puçol.

También los centros educativos participan este año a través del taller Rebombori, los colores del arco de San Martí, cada día en un colegio de la población, entre el 20 y el 28 de este mes.

Uno de los momentos clave es la mesa redonda Protocolos de agresiones sexuales en las empresas, con la participación de Consum, Patatas Lázaro y el Ayuntamiento de Puçol. Se celebra el miércoles 26, a las 18 horas, en la Casa de Cultura.

Y para finalizar, los resultados del taller sobre la recuperación de la memoria de las mujeres de Puçol, que se viene realizando de la mano de Mafalda Bellido. La presentación de las distintas dramatizaciones realizadas por vecinos de la población, el jueves 4 de diciembre, a las 18 horas, en la Casa de Cultura.