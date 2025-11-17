Estas son las actividades de la semana de la Infancia en Quart de Poblet

Una semana para la infancia y repletas de actividades para los más pequeños en Quart de Poblet. Esto es lo que se ha programado desde el ayuntamiento de este municipio de l'Horta Sud entre los días 15 y 23 de noviembre.

Con motivo del Día Universal de la Infancia día que se conmemora cada 20 de noviembre, esta iniciativa, consolidada en el municipio, tiene como objetivo promover y visibilizar los derechos de la infancia y la adolescencia a través de propuestas lúdicas, educativas y participativas dirigidas a niñas, niños, jóvenes y familias.

La concejala de Infancia y Adolescencia, Consue Campos, participa en la pintura mural del Bosque de la Infancia 2025 / A.Q.

La programación comenzó el pasado sábado 15 de noviembre, con una gran gincana de los derechos de la infancia, así como una pintura mural participativa titulada "El bosque de la infancia", a cargo de la artista Andrea Oliva. La actividad se desarrolló en el Bosque de la Infancia y Adolescencia, ubicado en el Parque Molí d’Animeta, y ha sido diseñada para que las niñas y los niños exploren sus derechos a través del juego y la creatividad.

Siguiendo con la programación prevista con motivo de la Semana de la Infancia, el próximo miércoles 19 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, tendrá lugar el pleno de la Infancia y Adolescencia en el salón de plenos del ayuntamiento. Se trata de uno de los actos más destacados de la programación, y supone uno de los espacios más representativos de participación infantil, ya que permite que las y los jóvenes de Quart de Poblet presenten sus propuestas, inquietudes y reflexiones directamente a la corporación municipal.

Aportaciones infantiles a la respuesta de emergencias

El jueves 20 de noviembre, a las 18:00 horas, se celebrará en el Espai Jove de Massanassa la jornada "La voz de la infancia: Propuestas para la reconstrucción tras la dana". Se trata de un encuentro en el que se recogerán las aportaciones de niñas, niños y adolescentes sobre cómo mejorar la respuesta municipal en situaciones de emergencia, poniendo en valor su capacidad de análisis, implicación y solidaridad.

La programación de la Semana de la Infancia continuará el viernes 21 de noviembre, con una actividad en la que jóvenes del consejo municipal de infancia y adolescencia viajarán a Madrid para convertirse en reporteras y reporteros oficiales del Día de la Infancia 2025. Desde el Congreso de los Diputados y CaixaFòrum, darán voz a la infancia y la adolescencia a través de entrevistas, crónicas y reportajes en los que compartirán sus mensajes sobre sus derechos y su visión del mundo.

Igualmente, el sábado 22 de noviembre, a las 10:30 horas, el Pabellón Municipal de Quart de Poblet acogerá la Fiesta del Deporte y la Carrera de la Infancia. Será una jornada abierta a todas las edades, destinada a fomentar hábitos saludables, el juego en comunidad y la importancia de la actividad física en el bienestar de la infancia.

Espectáculo musical

Y finalmente, el domingo 23 de noviembre, a las 18:00 horas, el Auditorio Molí de Vila será el escenario del concierto familiar "Drets", a cargo de la banda Nànets Band Rock, un espectáculo de Rock and Roll que combina música, educación en valores y entretenimiento para transmitir de una forma amena y accesible los derechos de la infancia.

Además, del 17 al 23 de noviembre, la Biblioteca Pública Municipal Enric Valor ofrece un punto especial de recomendaciones de lectura dirigidas a niñas y niños, con especial atención a obras que abordan los derechos de la infancia. Esta propuesta pretende acercar la literatura como herramienta para comprender, reflexionar y reivindicar esos derechos.