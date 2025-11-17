L'Horta y Camp de Túria registran tormentas de corta duración con más de 10 l/m2

La Comunitat Valenciana registra la tarde de este lunes tormentas de corta duración, con movimiento de norte a sur y muchos rayos, que está dejando acumulados de 11,6 litros por metro cuadrado en una hora en el municipio valenciano de Vilamarxant.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las tormentas de corta duración se han formado en el límite provincial entre Valencia y Castellón, y el rastro de los rayos muestra que se han desplazado desde Almenara, donde se registraron las primeras descargas, hasta Massalfassar y Albuixech, donde ahora hay tormenta.

Posteriormente, la tormenta se ha acercado al norte de la ciudad de València y, según Aemet, está siendo de corta duración pero deja chubascos breves pero intensos y con movimientos de norte a sur.

Según datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet) y del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) en la última hora ha habido acumulados de 11,6 l/m2 en Vilamarxant; 10,2 en Bétera y en Paterna; 9,6 l/m2 en Alboraia; 9 l/m2 en Bugarra; 8,9 l/m2 en Puçol; 8 l/m2 en Almenara; 6,40 l/m2 en Sagunt; 5,6 l/m2 en el Puig; o 5 l/m en la ciudad de València.