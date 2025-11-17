Torrent refuerza la preparación de sus cuerpos de seguridad con un curso intensivo de primeros auxilios

La base de protección Civil, C/ Perelló, 112 ha acogido este pasado domingo, el curso intensivo de Primeros Auxilios para Primeros Intervinientes, una formación especializada dirigida a cuerpos y servicios esenciales de la ciudad, que ha contado con una amplia participación de efectivos de Protección Civil de Torrent y de Paterna, Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y Bomberos, quienes han reforzado sus conocimientos y habilidades ante emergencias de diversa índole.

La jornada formativa práctica ha sido impartida por Collado Formación, de la mano del Técnico en Emergencias Sanitarias Carlos Castellano, profesional con experiencia en unidades de SVB y SAMU, que ha guiado a los asistentes a través de situaciones reales y simulaciones basadas en intervenciones habituales de los cuerpos de seguridad y emergencias.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado sobre la jornada que, “Torrent avanza cuando quienes nos cuidan están mejor preparados. Este curso refuerza la coordinación entre nuestros cuerpos de seguridad y emergencias, y garantiza que, ante cualquier situación, la ciudadanía tendrá siempre una respuesta rápida, profesional y humana”.

Asimismo, ha agradecido “a todos los participantes su compromiso permanente. Invertir en formación es invertir en seguridad, y en Torrent seguiremos apostando por dotar a nuestros equipos de los mejores recursos, conocimientos y capacitación”.

Formación certificada

El curso, acreditado por la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud (EVES), se ha centrado en dotar a los primeros intervinientes de herramientas inmediatas para actuar en los primeros minutos críticos de una emergencia, cuando una reacción rápida y eficaz puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Durante la formación se han abordado contenidos fundamentales como:

·Regla PAS (Proteger – Avisar – Socorrer), aplicada a través de experiencias reales y ejercicios prácticos.

·Evaluación inicial de la víctima mediante el protocolo XABCDE, utilizado por equipos profesionales de emergencia.

·Actuación en hemorragias, fracturas, quemaduras y episodios de asfixia, incluyendo técnicas de intervención adaptadas a diferentes edades y circunstancias.

·Práctica completa de RCP para adultos, niños y lactantes, así como uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA) con simuladores.

·Manejo de elementos de rescate como camilla de palas, tablero espinal y material sanitario habitual.

·Atención psicológica básica a víctimas y testigos, así como gestión del estrés en intervenciones críticas.

·Ejercicios integrados con simulaciones completas, que han permitido a los participantes poner en práctica todas las técnicas aprendidas.

Una de las prácticas realizadas / L-EMV

La concejala del Área de Seguridad, Sonia Roca ha destacado, “trabajamos para que todos nuestros cuerpos estén permanentemente formados y coordinados. La seguridad de los torrentinos empieza en la preparación de quienes responden primero ante una emergencia”. También ha subrayado, “este curso demuestra el compromiso de nuestra ciudad con la formación continua. La participación conjunta de Protección Civil, Policía Local y Nacional, Guardia Civil y Bomberos fortalece la capacidad de reacción y garantiza una intervención más rápida y eficaz en cualquier situación”.

La participación conjunta de los distintos cuerpos de seguridad y emergencias ha permitido reforzar la coordinación entre ellos y homogeneizar los protocolos de actuación en situaciones reales.

En este sentido, el Jefe de Protección Civil de Torrent, Francisco José Lona, ha señalado la importancia de estas sesiones conjuntas, “para Protección Civil es fundamental actualizar y unificar criterios de actuación con Policía Local y Nacional, Guardia Civil y Bomberos. Este tipo de formación conjunta mejora nuestra eficacia y nos permite trabajar como un único equipo en situaciones reales”. Además, ha subrayado, “Los primeros minutos son decisivos en cualquier emergencia. Contar con formaciones prácticas como esta, basadas en escenarios reales, nos garantiza estar preparados para intervenir con rapidez y seguridad, y ofrecer la mejor atención a nuestros vecinos”. “Quiero agradecer especialmente a la empresa Collado Formación y a su equipo por la calidad de los contenidos y por adaptar cada módulo a las necesidades reales de los primeros intervinientes. Su profesionalidad es clave para seguir mejorando nuestro servicio a la ciudadanía”, ha añadido. Los asistentes valoraron muy positivamente el carácter práctico del curso, que les permitió trabajar directamente con supuestos reales, vehículos, material de rescate y simuladores de última generación.