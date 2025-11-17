La Unió Musical y el Círculo Católico de Torrent presentan a sus nuevos músicos por Santa Cecilia

Las dos sociedades musicales de Torrent, la Unió Musical y el Círculo Católico presentaron a sus nuevos músicos,como es tradición de cara a la celebración de Santa Cecilia, dia de la patrona de la música, el próximo 22 de noviembre.

La Unió Musical de Torrent (UMT) dio comienzo este sábado 15 de noviembre a su Semana Musical con la celebración del LIII Concierto Extraordinario de la Banda Sinfónica en el Auditori de Torrent, una cita que reunió estrenos, solistas de prestigio y momentos de gran emoción para la familia musical torrentina.

Bajo la dirección de Frank De Vuyst, la Banda Sinfónica ofreció un programa de gran calidad con obras de Richard Wagner, Maurice Ravel, Martínez Gallego, Juan Velasco y Luis Serrano Alarcón, con la participación de los trompetistas solistas Raúl Junquera y el propio Juan Velasco.

La velada estuvo marcada por un ambiente especialmente emotivo gracias a la incorporación de 15 nuevos músicos a la Banda Sinfónica, un motivo de orgullo para la UMT, que destacó el crecimiento constante de su familia musical.

Conciertode la UMT. / A.T.

Entre los momentos más señalados, el público asistente disfrutó del estreno del pasodoble “Nuria Hernández Puig”, dedicado a la Fallera Mayor 2026 de la Falla Lope de Rueda, saxofonista de la banda. También tuvo lugar la estrena absoluta de “Ying Yang” para dos trompetas, obra del compositor colombiano Juan Velasco, interpretada con brillantez junto a Raúl Junquera.

El concierto contó con la asistencia de la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, la Musa de la Música, Carla Gallego, y el presidente de la UMT, Pepe Plaza.

Durante su intervención, Folgado dedicó un emotivo mensaje a los músicos veteranos y, especialmente, a los recién incorporados “Dicen que la música expresa lo que no puede decirse con palabras, y esta noche lo hemos comprobado una vez más. La Unió Musical de Torrent vuelve a llenar este auditorio de vida, recordándonos que la música es sentimiento, cultura y unión”.

La alcaldesa subrayó el papel fundamental de la UMT en la identidad cultural de la ciudad “Para Torrent es un orgullo enorme contar con una sociedad musical que trabaja siempre por mejorar, por crecer y por llevar el nombre de nuestra ciudad allá donde va. Gracias a vuestra dedicación incansable, hemos cultivado generaciones de músicos que han llevado a lo más alto el nombre de Torrent”.

Asimismo, se dirigió a los 15 nuevos integrantes de la banda “a vosotros, que hoy os incorporáis, os deseo que viváis la música con pasión, con respeto y con la alegría que caracteriza a esta gran familia. Sois el futuro de la Unió Musical, y vuestro compromiso garantiza que esta tradición continúe viva”.

Folgado también destacó los retos que afronta la banda en el próximo año “El año que está a punto de comenzar se presenta lleno de ilusiones, y entre ellas destaca vuestra participación en el Certamen Internacional de Bandas de Música de Valencia. Estoy convencida de que volveréis a demostrar el enorme talento que tiene esta sociedad”.

Nuevos músicos del CÍrculo Católico. / A.T.

Por último, dirigió un agradecimiento a todas las personas que hacen posible el funcionamiento de la UMT “Quiero agradeceros el enorme trabajo que realizáis durante todo el año: a los músicos, las familias, el equipo directivo y todo el personal que trabaja por esta sociedad. Gracias por vuestra constancia, por vuestra ilusión y por continuar demostrando que Torrent es una ciudad que respira música y cultura”.

La jornada concluyó con una cena de hermandad que dio paso a una intensa Semana Musical, repleta de conciertos de cámara, actuaciones de jóvenes talentos y la participación de las diferentes formaciones de la escuela y la sociedad.

Próximo concierto del Círculo Católico

La Banda Sinfónica del Círculo Católico de Torrent celebró este domingo uno de los actos más emblemáticos de en honor a Santa Cecilia: la presentación oficial de los once nuevos músicos que se incorporan este año a la formación. El acto tuvo lugar en el Ayuntamiento de Torrent, donde fueron recibidos por la alcaldesa Amparo Folgado, acompañada por miembros del equipo de gobierno, representantes de la corporación municipal y el presidente del Círculo Católico, Benito Nemesio.

El presidente de la banda, Alfredo Silla, fue el encargado de presentar a los nuevos integrantes en el hall del consistorio, destacando su compromiso con la música y el valor de seguir engrandeciendo una institución con más de un siglo de historia. La alcaldesa felicitó a los jóvenes músicos por su incorporación a la banda torrentina y por apostar por la formación musical y por el patrimonio cultural de la ciudad.

Pasacalle del Círculo Católico de Torrent. / A.T.

Tras la recepción institucional, los nuevos músicos se sumaron a la banda al completo para iniciar un pasacalle junto a la imagen de Santa Cecilia. El desfile los condujo hasta la parroquia de San José, donde se celebró una misa en honor a la patrona de la música. La jornada concluyó con una nueva procesión acompañando a la imagen de la santa hasta la Casa de la Música, en la plaza San Jaime, donde los actos finalizaron con un espectáculo de fuegos artificiales.

La entidad musical celebra más actos en honor a la patrona de la música, que comenzaron el sábado 15 de noviembre: Día del Músico con paellas y tardeo en la Casa de la Música.

Además, el próximo sábado 22 de nociembre se celebrará el Gran Concierto de santa Cecilia a las 19 horas en el Auditori de Torrent.

Con estos actos, la Banda del Círculo Católico da comienzo a una semana repleta de música, tradición y celebración en honor a su patrona, una festividad muy arraigada en la entidad y que reúne a músicos, familias y aficionados en torno a una de las entidades culturales más importantes de Torrent.