Vuelve el tren entre Aldaia y Loriguilla: "Es más cómodo que el autobús"

La línea C3 de Cercanías ha recuperado esta mañana el tramo Aldaia- Loriguilla, un año después de la dana, un trayecto que hasta ahora los pasajeros podían hacerlo con un autobús que ofrecía Renfe como alternativa. De este modo, desde las 6 de la mañana, los usuarios ya pueden coger este transporte, que cuenta con 64 trenes diarios en días laborables, 32 por sentido, entre València Font de Sant Lluís y Loriguilla, con las paradas intermedias de València Sant Isidre, Xirivella Alqueries y Aldaia.

Trabajadores de Renfe explican que, a primera hora de la mañana "sí que han cogido esta línea una veintena de pasajeros que van a trabajar al polígono", dado que la estación de Loriguilla está ubicada junto al polígono de La Reva. Desde las 6 a las 8 horas de la mañana, esta línea ha contado con afluencia de pasajeros, pero a partir de las 10 este tren se ha quedado "desierta", ya que su uso es sobre todo para los trabajadores de este polígono.

Parada de la línea C3 en Aldaia, en su trayecto hasta Loriguilla. / S. G.

Otros pasajeros han acudido a la estación de Aldaia a preguntar si la línea ya había vuelto a funcionar. Es el caso de Juan Antonio Cuervas, vecino de Alaquàs, que acostumbra a ir a Loriguilla en transporte público para pasar el día. "Llevo todo el año preguntando cuando arreglan la vía. Durante este año he ido en autobús, pero para mí el tren es más cómodo que el autobús, ya que va directo, no tiene tráfico y no hace paradas intermedias", expresa. De este modo, la noticia ha sido bien recibida por el usuario, que antes de marcharse ha hecho una foto a los horarios.

Confusión con la línea C3

Asimismo, otras personas han llegado a la estación con confusión. Una usuaria ha preguntado si ya se ha restablecido la línea hasta Cheste, esto se debe a que durante el fin de semana, la misma línea c3, llegaba hasta el apeadero del Circuit Ricardo Tormo para facilitar el acceso hasta las instalaciones donde se disputó el Mundial de Moto GP. Ante esta pregunta, el trabajador de Renfe ha explicado que para el resto de paradas de la línea, más allá de Loriguilla, todavía hay que utilizar el autobús alternativo.

En su funcionamiento habitual, la línea C3 también pararía en el apeadero del Circuit Ricardo Tormo, Cheste, Chiva, Buñol, Venta Mina - Siete Aguas, Siete Aguas, El Rebollar, Requena, San Antonio de Requena y Utiel, hasta ahora sin parada. En estos momentos, los trabajos de reconstrucción tras la dana sigue su curso, ya que la línea quedó gravemente afectada por la barrancada del 29 de octubre de 2024.

A medida que se ha ido recuperando la infraestructura, la compañía ferroviaria ha ido restableciendo el servicio de trenes. El 12 de diciembre de 2024 se recuperaron servicios de tren en el tramo València-Aldaia y a partir de hoy, entre València y Loriguilla. Aún así, todavía quedan seis pueblos por recuperar la conexión.