Arrancan en los centros educativos de Albal los talleres gratuitos de primeros auxilios “Som Superherois”
El proyecto tiene como objetivo acercar a los más pequeños conocimientos básicos de actuación ante emergencias
Este lunes dieron comienzo en el CEIP San Blas los talleres educativos de primeros auxilios dirigidos a alumnado de entre 4 y 7 años, una iniciativa impulsada por la enfermera Susana Castillo March, creadora del cuento “Som Superherois, el conte que salva vides”, y desarrollada en colaboración con la concejalía de Educación del Ayuntamiento de Albal, dirigida por Julián García Polit. La actividad se llevará a cabo de forma gratuita durante las próximas dos semanas en los distintos centros educativos del municipio.
El proyecto tiene como objetivo acercar a los más pequeños conocimientos básicos de actuación ante emergencias, fomentando la prevención, la responsabilidad y la capacidad de reacción. Durante los talleres, el alumnado aprenderá nociones iniciales sobre reanimación cardiopulmonar (RCP), la maniobra de Heimlich y el protocolo de actuación adecuado en caso de presenciar una situación de riesgo.
Castillo, profesional sanitaria e impulsora del programa, subraya la importancia de introducir la educación en primeros auxilios desde edades tempranas, ya que “una actuación rápida y segura puede marcar la diferencia y salvar una vida”. Con esta iniciativa, se pretende normalizar la formación preventiva en el ámbito escolar y promover valores como la solidaridad y el cuidado entre iguales.
De manera paralela, también se están impartiendo en los distintos centros educativos municipales talleres específicos de reanimación cardiopulmonar (RCP) y uso del desfibrilador (DEA) dirigidos al alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria, con el fin de ofrecer formación adicional adaptada a su nivel de madurez y capacidad de intervención.
Municipio cardioprotegido
Desde la concejalía de Educación, Julián García Polit, médico de profesión, destaca que «la intención municipal es mantener esta formación cada curso escolar y ampliarla progresivamente a todos los niveles educativos, con el objetivo de que el alumnado llegue a secundaria con conocimientos avanzados en primeros auxilios y convertir Albal en un municipio cardioprotegido y referente en prevención sanitaria».
Asimismo, las familias que lo deseen podrán adquirir el cuento “Som Superherois” por 12,50 euros, una aportación destinada íntegramente a apoyMunicipar la investigación contra la muerte súbita cardíaca.
La acogida inicial ha sido muy positiva por parte de la comunidad educativa, y se espera que el proyecto crezca en futuras ediciones, reforzando la salud, la seguridad y la formación vital del alumnado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así serán las luces de Navidad en València y el acto de inauguración: día, horario y concierto
- Ale-Hop, un imperio que comenzó buscando sonrisas
- Las tormentas de corta duración llegan con fuerza, descargan rayos y dejan 18,8 l/m2 en Chiva antes de salir al mar por la Safor
- Una 'invasión de aire ártico' desplomará los termómetros la próxima semana
- El colegio de Ontinyent que moldeó a Pérez Llorca, Juan Roig y Jorge Rodríguez
- Per l'Horta denuncia que el desvío de la Saleta destruirá 150.000 m² de huerta protegida
- La granja valenciana donde nunca se va la luz
- Colapso en la A-7 por varios accidentes que provocan más de 25 kilómetros de atasco