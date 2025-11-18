Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arrancan en los centros educativos de Albal los talleres gratuitos de primeros auxilios “Som Superherois”

Taller de RCP par alos alumnos del colegio San Blas de Albal.

Este lunes dieron comienzo en el CEIP San Blas los talleres educativos de primeros auxilios dirigidos a alumnado de entre 4 y 7 años, una iniciativa impulsada por la enfermera Susana Castillo March, creadora del cuento “Som Superherois, el conte que salva vides”, y desarrollada en colaboración con la concejalía de Educación del Ayuntamiento de Albal, dirigida por Julián García Polit. La actividad se llevará a cabo de forma gratuita durante las próximas dos semanas en los distintos centros educativos del municipio.

El proyecto tiene como objetivo acercar a los más pequeños conocimientos básicos de actuación ante emergencias, fomentando la prevención, la responsabilidad y la capacidad de reacción. Durante los talleres, el alumnado aprenderá nociones iniciales sobre reanimación cardiopulmonar (RCP), la maniobra de Heimlich y el protocolo de actuación adecuado en caso de presenciar una situación de riesgo.

Castillo, profesional sanitaria e impulsora del programa, subraya la importancia de introducir la educación en primeros auxilios desde edades tempranas, ya que “una actuación rápida y segura puede marcar la diferencia y salvar una vida”. Con esta iniciativa, se pretende normalizar la formación preventiva en el ámbito escolar y promover valores como la solidaridad y el cuidado entre iguales.

La enfermera Susana Castillo March y el concejal y médico Julián García Polit en el CEIP San Blas de Albal.

De manera paralela, también se están impartiendo en los distintos centros educativos municipales talleres específicos de reanimación cardiopulmonar (RCP) y uso del desfibrilador (DEA) dirigidos al alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria, con el fin de ofrecer formación adicional adaptada a su nivel de madurez y capacidad de intervención.

Municipio cardioprotegido

Desde la concejalía de Educación, Julián García Polit, médico de profesión, destaca que «la intención municipal es mantener esta formación cada curso escolar y ampliarla progresivamente a todos los niveles educativos, con el objetivo de que el alumnado llegue a secundaria con conocimientos avanzados en primeros auxilios y convertir Albal en un municipio cardioprotegido y referente en prevención sanitaria».

Asimismo, las familias que lo deseen podrán adquirir el cuento “Som Superherois” por 12,50 euros, una aportación destinada íntegramente a apoyMunicipar la investigación contra la muerte súbita cardíaca.

La acogida inicial ha sido muy positiva por parte de la comunidad educativa, y se espera que el proyecto crezca en futuras ediciones, reforzando la salud, la seguridad y la formación vital del alumnado.

