Una asociación de Quart de Poblet participa en la II Cumbre Mundial de la ONU

El valenciano Gilberto Martínez, natural de Quart de Poblet y director de la asociación Backslash, ha participado como delegado acreditado en la II Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Naciones Unidas, celebrada en Doha, Catar.

Se trata de un evento histórico que reunió a más de 40 jefes de Estado y 170 ministros, treinta años después de la primera cumbre de 1995, en la que se establecieron las bases de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

"Participar en esta cumbre significa contribuir a una conversación global sobre cómo construir sociedades más justas. Desde l’Horta Sud también podemos aportar soluciones y aprendizajes que trascienden fronteras”, destacó Gilberto Martínez.

Gilberto Martínez en la cumbre de la ONU. / L-EMV

Durante cuatro días de trabajo, la cumbre abordó los principales desafíos sociales actuales: la pobreza, la desigualdad, el empleo digno, la protección social universal y la participación juvenil en la toma de decisiones. Los debates sentaron las bases para una futura Declaración de Doha, que actualizará los compromisos internacionales en materia de desarrollo humano sostenible.

Una de las pocas organizaciones europeas, de Quart de Poblet

Backslash, una asociación de Quart de Poblet centrada en el empoderamiento de los jóvenes, fue una de las pocas organizaciones juveniles europeas acreditadas con estatus especial por Naciones Unidas, lo que representa un reconocimiento explícito a su labor en el ámbito juvenil y su trabajo en educación, inclusión y derechos humanos.

Martínez intervino en sesiones dedicadas a inclusión social y juventud, aportando la experiencia europea en políticas sociales y educación no formal, así como su visión como evaluador de proyectos europeos.

“Los jóvenes necesitan ver que tienen espacio en las mesas donde se decide el futuro, cuando una organización local llega a Naciones Unidas, abre camino para muchas más.”, añadió Martínez.

En el marco del encuentro, mantuvo reuniones con representantes de Naciones Unidas, entre ellos Felipe Paullier, Secretario General Adjunto de la ONU para la Juventud, y con miembros del Ministerio de Juventud y Deportes de Catar, explorando posibles colaboraciones en programas de formación y voluntariado internacional.