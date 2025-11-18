Burjassot da la bienvenida al programa Talento Joven Garantía Juvenil “Renova Burjassot”

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Burjassot fue el escenario para la inauguración del programa Talento Joven Garantía Juvenil “Renova Burjassot”, una iniciativa europea a la que ha accedido el Consistorio, a través de CEMEF, que genera oportunidades laborales para veinte jóvenes de la localidad, inscritos en el Plan Nacional de Garantía Juvenil.

Durante el acto de inauguración, el alcalde de Burjassot, Rafa García, destacó “la importancia de programas como éste para la formación y el desarrollo de habilidades prácticas y profesionales en diversos sectores dirigidos a los jóvenes y de la importancia de aprovecharlos porque, sin duda, influirán en la mejora de su futuro laboral”.

El programa Talento Joven Garantía Juvenil “Renova Burjassot” integra las especialidades de jardinería y soldadura. Ambas especialidades ofrecen a los jóvenes participantes la oportunidad de acceder a una formación acreditada con certificado de profesionalidad, y a un trabajo en áreas municipales que ampliarán sus habilidades y sus posibilidades de inserción en el mercado laboral, en el futuro.

Entre otros trabajos, los jóvenes que han entrado a formar parte del programa acometerán la fabricación, renovación e instalación de los vallados perimetrales exteriores del Polideportivo Municipal, así como en los interiores, tanto en las zonas lúdicas y deportivas (campos de fútbol, fútbol sala, pádel, tenis y pabellones deportivos cubiertos), como en las acuáticas (piscina de verano) y las de juegos infantiles. Asimismo habilitarán instalaciones de riego y mejora de jardines, todo con el objetivo de mejorar las instalaciones deportivas del municipio, en beneficio de la ciudadanía.

Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de las personas jóvenes al mercado de trabajo. Está enfocada a que todas las personas jóvenes no ocupadas ni integradas en los sistemas de educación o formación, puedan recibir una oferta de empleo, educación o formación, incluida la formación de aprendiz o periodo de prácticas, tras acabar la educación formal o quedar desempleados