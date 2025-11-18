Catarroja impulsa los negocios locales con una nueva edición de la Feria del Comercio en el Mercado Municipal

El Ayuntamiento de Catarroja, en colaboración con la Asociación de Comerciantes y Pequeñas Empresas (ACYPE), celebrará este fin de semana una nueva edición de la Feria de Comercio en el Mercado Municipal. La iniciativa nace con un objetivo claro: fortalecer el tejido empresarial de proximidad y poner en valor el papel esencial que desempeñan en la vida económica y social de Catarroja.

La feria reunirá a 35 comercios que mostrarán la diversidad de los negocios locales: alimentación, artesanía, moda, productos especializados, servicios y una gran diversidad de actividades preparadas para la ocasión. Celebrada en fechas previas a la Navidad, se convierte en una oportunidad ideal para que la ciudadanía adquiera regalos y artículos únicos, al mismo tiempo que descubre la calidad, la cercanía y el valor añadido que ofrecen los establecimientos del municipio.

Para hacer posible esta edición, el ayuntamiento ha concedido una subvención directa a ACYPE por un importe de 70.000 €. Esta ayuda forma parte de la estrategia municipal para impulsar los establecimientos locales y acompañar a los pequeños negocios en un contexto de creciente competencia y cambios en los hábitos de consumo.

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, ha destacado que “el comercio local es un pilar fundamental para la economía y la identidad del municipio. Con iniciativas como esta feria queremos apoyar directamente a quienes generan empleo, actividad y vida en nuestras calles. Apostar por los negocios de proximidad es apostar por un modelo económico más sostenible, humano y cohesionado”.

Además de los puestos de venta, la feria ofrecerá actividades paralelas dirigidas a todas las edades: degustaciones, talleres infantiles, demostraciones y propuestas culturales que convertirán el Mercado Municipal en un espacio vivo, participativo y abierto al encuentro vecinal.

El Ayuntamiento anima a toda la ciudadanía a acercarse a esta feria y a seguir apostando por los negocios del municipio, un sector clave para el desarrollo económico y social de Catarroja.

Actividades Feria Comercio

Sábado 22 de noviembre

10-11h: Clase de ejercicio funcional por Objetivo Cumplido en el exterior del Mercado (zona escenario)

11:30-13h: Taller de cómic por Mos en el Interior del Mercado (zona infantil)

12-13:30h: Taller de galletas por Vane’s Kakes en el interior del Mercado (cocina)

12:00 - 15:00 Música en directo por Atómika Band en el exterior del Mercado (zona escenario)

12:30-14:30h: Pintacaras y globoflexia por Grupo Arrow en el exterior de la carpa de ACYPE

13-14h: Caricatura/ilustración por Mos en el exterior de la carpa de ACYPE

13:30-15h: Degustación de paella en el exterior de la carpa de ACYPE

17-18h: Espectáculo “El Turista de las galaxias” por Mos en el exterior de la carpa de ACYPE

18-20h: Gincana por Grupo Arrow en el exterior de la carpa de ACYPE

18-20h: Música en directo (Rock & Roll) por The Wanderers en el exterior del Mercado (zona escenario)

18-21h: Degustación de queso y embutido por Quesería Galiano en la carpa exterior del Mercado

18:30-20h: Caricatura/Ilustración por Mos en el exterior de la carpa de ACYPE

20-22h: DJ música 80, 90, 2000… Por Plácido Guillem DJ en el exterior del Mercado (zona escenario)