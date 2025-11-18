Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Catarroja impulsa los negocios locales con una nueva edición de la Feria del Comercio en el Mercado Municipal

Una jornada de ocio, cultura y actividades que reunirá a 35 establecimientos para acompañar a las pequeñas empresas en un contexto de creciente competencia

Cartel de la Firal del Comerç de Catarroja

Cartel de la Firal del Comerç de Catarroja / L-EMV

Redacción Levante-EMV

El Ayuntamiento de Catarroja, en colaboración con la Asociación de Comerciantes y Pequeñas Empresas (ACYPE), celebrará este fin de semana una nueva edición de la Feria de Comercio en el Mercado Municipal. La iniciativa nace con un objetivo claro: fortalecer el tejido empresarial de proximidad y poner en valor el papel esencial que desempeñan en la vida económica y social de Catarroja.

La feria reunirá a 35 comercios que mostrarán la diversidad de los negocios locales: alimentación, artesanía, moda, productos especializados, servicios y una gran diversidad de actividades preparadas para la ocasión. Celebrada en fechas previas a la Navidad, se convierte en una oportunidad ideal para que la ciudadanía adquiera regalos y artículos únicos, al mismo tiempo que descubre la calidad, la cercanía y el valor añadido que ofrecen los establecimientos del municipio.

Para hacer posible esta edición, el ayuntamiento ha concedido una subvención directa a ACYPE por un importe de 70.000 €. Esta ayuda forma parte de la estrategia municipal para impulsar los establecimientos locales y acompañar a los pequeños negocios en un contexto de creciente competencia y cambios en los hábitos de consumo.

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, ha destacado que “el comercio local es un pilar fundamental para la economía y la identidad del municipio. Con iniciativas como esta feria queremos apoyar directamente a quienes generan empleo, actividad y vida en nuestras calles. Apostar por los negocios de proximidad es apostar por un modelo económico más sostenible, humano y cohesionado”.

Además de los puestos de venta, la feria ofrecerá actividades paralelas dirigidas a todas las edades: degustaciones, talleres infantiles, demostraciones y propuestas culturales que convertirán el Mercado Municipal en un espacio vivo, participativo y abierto al encuentro vecinal.

El Ayuntamiento anima a toda la ciudadanía a acercarse a esta feria y a seguir apostando por los negocios del municipio, un sector clave para el desarrollo económico y social de Catarroja.

Actividades Feria Comercio

  • Sábado 22 de noviembre
  • 10-11h: Clase de ejercicio funcional por Objetivo Cumplido en el exterior del Mercado (zona escenario)
  • 11:30-13h: Taller de cómic por Mos en el Interior del Mercado (zona infantil)
  • 12-13:30h: Taller de galletas por Vane’s Kakes en el interior del Mercado (cocina)
  • 12:00 - 15:00 Música en directo por Atómika Band en el exterior del Mercado (zona escenario)
  • 12:30-14:30h: Pintacaras y globoflexia por Grupo Arrow en el exterior de la carpa de ACYPE
  • 13-14h: Caricatura/ilustración por Mos en el exterior de la carpa de ACYPE
  • 13:30-15h: Degustación de paella en el exterior de la carpa de ACYPE
  • 17-18h: Espectáculo “El Turista de las galaxias” por Mos en el exterior de la carpa de ACYPE
  • 18-20h: Gincana por Grupo Arrow en el exterior de la carpa de ACYPE
  • 18-20h: Música en directo (Rock & Roll) por The Wanderers en el exterior del Mercado (zona escenario)
  • 18-21h: Degustación de queso y embutido por Quesería Galiano en la carpa exterior del Mercado
  • 18:30-20h: Caricatura/Ilustración por Mos en el exterior de la carpa de ACYPE
  • 20-22h: DJ música 80, 90, 2000… Por Plácido Guillem DJ en el exterior del Mercado (zona escenario)
  • Domingo 23 de noviembre
  • 10-11h: Fitness y biodanza por Shadana en el exterior del Mercado (zona escenario)
  • 11-13h: Taller de bolas de Navidad por Grupo Arrow en el exterior de la carpa de ACYPE
  • 11-15h: Degustación de fruta por l’Horta al Mercat en el interior del Mercado
  • 11:30-12:30h: Música en directo por Bèrnia en el exterior del Mercado (zona escenario)
  • 11:30-13:30h: Taller de dulces tradicionales por Horno Manuel Molinos en el Interior del Mercado (cocina)
  • 13-15h: DJ música 80,90,2000… Por Plácido Guillem DJ en el exterior del Mercado (zona escenario)
  • 14:30h: Sorteo en el exterior de la carpa de acype

