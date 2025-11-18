Vaivén
El emotivo mensaje del alcalde de Paterna a Lucía Casani tras su expulsión de OT
Juan Antonio Sagredo ha pedido el voto para la 'triunfita' durante todo el concurso, especialmente en las tres ocasiones que ha estado nominada
"Lucía, la palabra orgullo se queda corta para describir lo que sentimos en Paterna por ti", comienza el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, en una publicación compartida en redes sociales. Junto al texto, fotografías de Lucía Casani, concursante de Operación Triunfo, el programa musical que emite Amazon Prime. La paternera ha llegado lejos en el concurso y tras haber estado nominada dos semanas y salir airosa, este lunes, durante la gala 9 fue expulsada del talent show.
"Cumpliste tu sueño de entrar en Operación Triunfo y lo has hecho con la fuerza, la ternura y la autenticidad que tanto te caracterizan", continúa el primer edil. "Han sido dos meses intensos, emocionantes e inolvidables; y en Paterna hemos vivido tu paso por la academia con una ilusión enorme y un orgullo que no nos cabe en el pecho", ha dicho el alcalde en sus redes sociales.
El ayuntamiento ha jugado un papel activo en estos dos meses en los que Casani ha estado dentro de la academia. A sus semanales mensajes de apoyo en redes sociales se han sumado vídeos explicativos de cómo votar a Lucía Casani de favorita o cómo salvarla de la nominación.
Por último, tras su salida, "te deseamos todos los éxitos del mundo en esta nueva etapa que empieza ahora". Y es que la carrera pública de la intérprete empieza ahora, después de haber salido de la academia televisiva de Operación Triunfo. Realmente, es la segunda vez que sale de la infrastructura de Terrassa, pues el pasado fin de semana acudió junto a Claudia y Tinho (otros dos concursantes de OT) a la firma de discos en València, donde pudieron medir la temperatura del fandom y la comunidad de seguidores que han conseguido.
