Folgado carga contra la oposición por sus "ganas de sillones, sueldos y varas de mando”

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, califica de “frivolidad” y “sinrazón” la moción de censura que ultiman presentar los grupos de la oposición en el consistorio de la capital comarcal. La mandataria popular manda un mensaje al partido socialista (mayoritario en la oposición y líder de la moción) para que “prevalezca el sentido común frente a las ganas de sillones, suelos y varas de mando”. Así, critica que el partido socialista “utiliza a los torrentinos como moneda de cambio”.

Folgado, en una entrevista concedida este martes al programa Ágora de Tele Valencia, admitió “no tener constancia” de la presentación de la moción de censura y que solo sabía lo avanzado por este diario. En este estido, la mandataria del PP trasladó públicamente “la sorpresa” que le había transmitido la ciudadanía “y la sinrazón que supone”.

En este sentido, la alcaldesa recordó que en las elecciones municipales de 2023, “los torrentinos y torrentinas quisieron un gobierno de PP y Vox” y “no un gobierno del PSOE de Leire Diez, Koldo y el torrentino Ábalos”. Por tanto, para la dirigente del PP “hacer caso omiso a lo que decidieron los ciudadanos me parece un error”. Por ello, Folgado espera que “prevalezca el sentido común frente a las ganas de sillones, de varas y de sueldos”.

"Los vecinos no quieren el PSOE de Sánchez, Koldo y Ábalos"

Folgado hacía pública una reflexión que este mismo martes le comentaba “una persona del entorno socialista”. Así, la alcaldesa revelaba que ese confidente le aseguraba que, tras la asamblea de la agrupación local, donde Nati Fajardo se hacía con la secretaría general local frente a Trini Castelló por 107 votos a 105, “el partido está divido” y, por tanto, afirma la alcaldesa, “no sé si es una maniobra para fortalecer a unos o para debilitar a otros”, pero, insistía, “lo cierto es que los vecinos me decía que ‘no queremos al PSOE que estamos viendo’, el de de Sánchez, Koldo, Ábalos”….

Folgado, que lidera un gobierno en minoría desde que Guillermo Alonso del Real abandonara Vox el pasado mayo y pasara al grupo de no adscritos, reconoce que ha mantenido el “diálogo” con la oposición para “tratar de alcanzar acuerdos” y señala que “hemos sacado adelante distintas cuestiones en los plenos fruto de ese diálogo”. Por ello, califica de “frivolidad” que la oposición plantee ahora una moción de censura, “cuando venimos de una dana, donde hemos acompañado a todos los familiares, cuando estamos en plena reconstrucción y donde queda mucho por hacer”, y “donde quieren paralizar una administración que se debe a todos esos vecinos afectados” y “donde parece que la prioridad es coger un sillón. Creo que esto no es necesario y confío plenamente en el nivel político del Ayuntamiento de Torrent”.

Por último, la alcaldesa ponía sobre la mesa la “preocupación” mostrada por los propios funcionarios del consistorio “por todos los procedimientos que están en marcha, tanto del día a día como de la reconstrucción” y que “para ellos supone un frenazo a una gestión que afecta a las vidas de mucha personas, y eso es muy preocupante”.