Moción de censura contra la alcaldesa en Torrent (PP)

PSPV-PSOE, Compromís y el edil no adscrito de Torrent ultiman un acuerdo para presentar, en las próximas horas, una moción de censura contra el actual gobierno de la localidad formado por PP y VOX y liderado por la popular Amparo Folgado. La moción será presentada esta misma semana tras varios dias de discretas negociaciones entre los ediles socialistas Andrés Campos y Edu Gómez, y los representantes de Compromís, Xavi Marti y M. Jesús Herrada, y el ex portavoz de Vox y actual concejal no adscrito, Guillermo Alonso del Real. Este acuerdo propone al exalcalde Jesús Ros como candidato a la alcaldía. En total, la oposición suma 13 de los 25 ediles necesarios para formar gobierno. El PSPV siempre ha reivindicado que fue la fuerza más votada en 2023.

Con esta operación, Torrent seria la tercera localidad afectada por la dana que cambia de gobierno en un año mediante la moción de censura pero, lo más importante, se trata de la quinta ciudad de la Comunitat Valenciana que, con 90.000 habitantes, gestionaria el PSPV, por delante de Gandia y Sagunt.

La decisión de presentar una moción de censura ahora ha sorprendido a más de uno. Pese al ruido generado hace unos meses, cuando el entonces portavoz de Vox se marchó dejando al gobierno local en minoría, la propuesta nunca se llegó a concretar. Aunque faltó poco. Existieron conversaciones y hasta se negociaron algunas concejalías. El pacto de PSPV y Compromís no era fácil ya que el tercer pilar, un exedil de Vox, era una linea roja para los nacionalistas.

Amparo Folgado, alcaldesa de Torrent, a la derecha de la imagen. / Levante-EMV

De hecho, en numerosas ocasiones su portavoz descartó firmar nada si Alonso del Real entraba en el gobierno local. Tampoco este se encontraba del todo cómodo y era reticente debido a las numerosas presiones que sufría en su entorno. Pasados unos meses, las negociaciones volvieron a retomarse hace pocos días y en tiempo récord han conseguido poner de acuerdo a los tres protagonistas.

Según dicta el calendario, el pleno para votar la moción de censura de Torrent será en dos semanas, entre el 2 y el 4 de diciembre en función del día en que se presente por registro de entrada la moción.