Paterna acude al juzgado para recuperar tres viviendas municipales okupadas

El Ayuntamiento de Paterna ha iniciado el proceso legal para recuperar tres viviendas municipales que estaban ocupadas de forma irregular, continuando así con la línea de actuación seguida por el equipo de gobierno socialista para garantizar que estos inmuebles puedan destinarse a las familias del municipio que realmente los necesitan.

Así lo ha dado a conocer el consistorio tras firmarse los decretos en los que se solicita a la Asesoría Jurídica Municipal la interposición de las correspondientes demandas de desahucio contras los okupas, al no abandonar de manera voluntaria las viviendas en los plazos establecidos y haber agotado todos los requerimientos legales previos.

Esta actuación forma parte del trabajo continuado que lleva a cabo la administración local para asegurar el uso responsable de las viviendas públicas y combatir las ocupaciones irregulares que impiden que estos recursos lleguen a las familias que están en lista de espera o cumplen los requisitos sociales.

Y es que el objetivo de esta iniciativa municipal es la protección del parque público y la recuperación de viviendas ocupadas ilegalmente como una prioridad absoluta. Es por ello que el compromiso del consistorio paternero es actuar con firmeza, con todas las garantías legales y pensando siempre en quienes realmente necesitan estas viviendas.

De este modo, estas tres recuperaciones permitirán seguir reforzando las políticas sociales de vivienda del ayuntamiento, incrementando la disponibilidad de inmuebles y garantizando que se asignan de manera justa, transparente y conforme a la normativa.

El Ayuntamiento de Paterna continuará realizando un control exhaustivo del parque público de vivienda y actuará ante cualquier situación de uso irregular, en defensa del interés general y de las familias que esperan una oportunidad real de acceso a una vivienda digna.