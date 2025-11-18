Picanya reacondiciona 8.500 libros que se salvaron de la dana para su biblioteca
Los técnicos están llevando a cabo trabajos de limpieza, actualización, reclasificación e incorporación de nuevos fondos
Picanya quiere devolver el esplendor a su Biblioteca Municipal. Aunque ya se abrió hace un mes la sala de estudio, desde el consistorio se está trabajando a marchas forzadas para dotar a este espacio de su verdadera razón de ser, convertirse en centro de lectura, y para eso se necesitan libros.
En estos días, y mientras se completan los trabajos de reparación y reacondicionamiento de la Biblioteca Municipal, el personal de esta instalación está llevando adelante la exigente tarea de recuperar, uno por uno, todos los libros que formaban los fondos de la biblioteca y que no fueron arrastrados por el agua y el barro.
Desde el departamento técnico, se están repasando uno por uno, todos los ejemplares y además de comprobar su estado, se está realizando una pequeña limpieza para retirar la puedes acumulada en los traslados.
Más de 10.000 ejemplares
En este momento el personal de la Biblioteca trabaja con los más de 8.500 ejemplares que se salvaron después de la dana. Además de la revisión y de su limpieza posterior, habrá que hacer una reposición de los tejidos del lomo de los libros y una nueva indexación por materias.
A estos fondos "recuperados" también habrá que añadir los libros que está llegando en forma de donaciones y que superan ya los 1.500 ejemplares.
De momento, el horario de la biblioteca es de lunes a viernes de 9 a 14 horas por la mañana y de 16 a 20 horas por la tarde, pero, tal y como explican desde el Ayuntamiento de Picanya, los horarios y servicios de este centro irán ampliándose a medida que avanzo el proceso de rehabilitación y se lleva a cabo la apertura total.
Hay que recordar quela Biblioteca permaneció sin servico tras la dana, ya que fue reutilizada como escoleta municipal, al quedar el centro escolar inhabilitadoporla barrancada.
