Los premios literarios Ciutat de Picassent galardonan a Jesús Castillón Motta y Pasqual Alapont

La cuarta edición de los premios literarios Ciutat de Picassent, organizados por el ayuntamiento de la localidad de l'Horta Sud junto con Andana Editorial, ya tienen ganadores. En la modalidad de narrativa juvenil, que llega ya a la cuarta edición, el libro premiado ha sido "Operación Dancing Queen", una aventura que lleva la firma del reconocido Pasqual Alapont. En narrativa infantil, que este año ha celebrado su primera edición, se ha galardonado "Gaia i els homes subterranis" de Jesús Castillón Motta. Los dos libros han sido seleccionados entre un total de 18 propuestas presentadas a la modalidad de infantil y 13 libros en la modalidad de juvenil.

La especulación de la vivienda, trama para todos los públicos

El premio de Narrativa Infantil, dotado con 3.000 euros del Ayuntamiento de Picassent, ha recaído sobre una historia protagonizada por un grupo de amigos, la pandilla de los Cacahuetes, y una mujer enigmática y misteriosa, Gaia.

Todos ellos se enfrentan, en las páginas de "Gaia i els homes subterranis", a Corazón de Piedra, un empresario que, bajo la influencia de unos misteriosos hombres surgidos de las profundidades (y llamados Kpital), ha cambiado los trabajadores de su fábrica por robots y ha adquirido las viviendas del Barrio de la Esperanza para subir los precios del alquiler. La historia, con una lectura muy actual, mezcla fantasía y realidad, humor y misterio, e invita los jóvenes lectores a defender el que importa. El libro está ilustrado por Javi Lacasta Llácer.

Jesús Castillón Motta (Barcelona, 1971) suma, con este premio, un nuevo reconocimiento en una trayectoria consolidada en la literatura infantil y juvenil, singularizada por su inquietud para conectar las lecturas de los más jóvenes a temas de debate muy actuales.

Rescate musical de ABBA

Por otro lado, el premio de narrativa juvenil, dotado con 6.000 euros y patrocinado también por el Ayuntamiento de Picassent, ha galardonado una obra surrealista y divertida, marca de la casa de Pasqual Alapont. En "Operación Dancing Queen", lo que parece una aventura heroica con el rescate de un valioso libro acaba por convertirse, para la pandilla de amigos protagonista, en un caos de planes fallidos y persecuciones, todo a causa de un grave malentendido. Su única coartada dependerá de una actuación musical en que tienen que disfrazarse del grupo ABBA.

Pasqual Alapont (Catarroja, 1963) es uno de los autores más prolíficos y reconocidos en nuestra lengua, con más de unos cuarenta libros entre obras infantiles y juveniles, traducciones, novelas y obras de teatro.