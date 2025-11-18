Este es el presupuesto del pueblo más pequeño de España

Sus apenas 0.128 km2 de extensión convierten a Llocnou de la Corona en el municipio más pequeño de España, pero no en el menos poblado. Situado entre Sedaví y Alfafar, según el último INE un total de 121 personas, 62 mujeres y 59 hombres, están empadronadas en esta localidad que cuenta con ayuntamiento propio que gestiona los servicios necesarios con los pocos medios que tiene.

El pasado 30 de septiembre el pleno -que se reúne cada tres meses- aprobó el presupuesto para 2026. Se trata de los primeros presupuestos tras la dana del 29 de octubre que afectó gravemente a esta pequeña población. En diciembre de 2023, el gobierno local formado por cinco concejales del Partido Popular, bajo la dirección de la alcaldesa Paqui Llopis, aprobaron unas cuentas de 144.417 euros para 2024, mientras que en septiembre de 2024 aprobaron las cuentas de 2025, que ascendían a 148.027 euros.

Para el próximo ejercicio 2026, se ha incrementado ese presupuesto, superando la barrera de 150.000 euros. En concreto 151.200 euros, que continúa siendo el presupuesto más bajo de toda l'Horta, muy alejado de los 75 millones que hace unos días aprobó Paterna en Junta de Gobierno, por el momento, el más alto de toda la comarca, ya que Torrent, la capital más poblada, aún no lo ha aprobado.

Nuevo funcionario

La gran parte de dinero se incluye es el capítulo I, de gastos de personal, con 80.333 euros. Hay que destacar que se ha consolidado una plaza de auxiliar administrativo. Llocnou contará con dos funcionarios de carrera al 100% -un administrativo y un auxiliar- y otro a tiempo parcial sin requisito de titulación, ya que el pasado 25 de octubre se publicó el listado definitivo de admitidos para auxiliar administrativo y se propuso ya su nombramiento, a falta de la toma de posesión.

La segunda partida más cuantiosa es la de las gastos en bienes corrientes y de servicios, capítulo II, con 46.310 euros. Para fondos de contingencia se ha aprobado una partida de 19.756 euros , mientras que 4.800 euros van destinados a transferencias corrientes, completando así los 151.200 euros presupuestados.

Modificación de crédito

Curiosamente, la publicación de los presupuestos de Llocnou de la Corona para 2026 en el BOP, como exige la normativa, viene acompañada ya de una modificación de crédito En concreto, de 12.007 euros, para entre otros motivos pagar la nueva tasa emitida por la Emtre, de 3.536 euros. También importante es la partida de 3.089 euros destinada a la limpieza del alcantarillado, gravemente afectado por la dana. La cantidad más elevada, 3.700 euros, es para tickets de alimentos de Navidad mientras que 1.681 euros se ha destinado a gastos festivos.