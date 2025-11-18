El PSPV propone al ganador del "latin grammy" Rafael Serrallet como hijo predilecto de Xirivella

El grupo municipal socialista ha registrado una propuesta para que el Ayuntamiento de Xirivella tramite el expediente que nombre a Rafael Serrallet hijo predilecto de la ciudad.

Rafael Serrallet es un prestigioso músico cuya obra ha dado la vuelta al mundo, llevando la música por todos los continentes incluso hasta la Antártida, por lo que obtuvo un premio Guinness. Doctor por la Universidad de Valencia, su formación es amplísima y se ha desarrollado tanto en Valencia, como Roma y California. Son numerosos los reconocimientos que ha obtenido a lo largo de sus ya tres décadas dedicadas a la música, entre ellos el último Latin Grammy al mejor álbum instrumental por “Y el canto de todas”.

A pesar de su fama mundial, Rafael Serrallet ha estado siempre muy vinculado a su pueblo natal, Xirivella. Aquí fundó la escuela Coral Andarella en 1991 y fue reconocido en octubre de 2010 con el premio a la Nostra Gent como homenaje a su trayectoria artística y personal, porque la música de Serrallet es además compromiso con causas sociales y ambientales, lo que le ha llevado a dar conciertos para colectivos vulnerables. En 2019 fue el encargado de realizar el Pregón Institucional en el que se entregó la insignia de la ciudad.

Rafael Serrallet en los Latin Grammy. / L-EMV

La música en Xirivella siempre ha estado muy vinculada al nombre de Rafael Serrallet. A pesar de su fama más allá de nuestras fronteras, no es difícil ver a Rafael en Xirivella visitando a su familia y paseando desde hace décadas por el CIM. Ha llevado el nombre de nuestro pueblo siempre consigo y ha estado siempre dispuesto a cualquier cosa que el Ayuntamiento le pidiera sin pedir jamás nada a cambio. Una persona preocupada por el futuro del planeta, que piensa siempre en aquellos que más lo necesitan y que ha convertido su música en el instrumento perfecto para llevar felicidad y compromiso a todos los lugares a los que va.

“Es por eso, por su gran vinculación desde niño con nuestro pueblo que mantiene intacta en la actualidad, por la grandeza que supone para nuestra población contar con una persona con tantos reconocimientos y méritos como él porque lo que queremos que el Pleno del Ayuntamiento lo nombre hijo predilecto”, explica Encarna Martí.