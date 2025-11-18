Moción de censura en Torrent | Jesús Ros: "Hoy no hay moción de censura, mañana no lo sé"

Jesús Ros se mostraba sorprendido por la noticia avanzada por este diario y aseguraba que “hoy por hoy, no hay nada de moción de censura”, posibilidad que reconoció “lleva tres meses encima de la mesa” y la gente “habla y habla” y “se monta revuelo”.

Y es que, tal como ha publicado en exclusiva este diario, PSPV-PSOE, Compromís-Podem-EU y el edil no adscrito de Torrent ultiman los detalles para presentar en breve una moción de censura contra el actual gobierno de la localidad formado por PP y VOX y liderado por la popular Amparo Folgado. A falta de concretar el acuerdo y el reparto de algunas áreas, la intención es presentar la moción esta misma semana tras varios días de discretas negociaciones entre los socialistas, Compromís y el actual concejal no adscrito, Guillermo Alonso del Real. Este acuerdo propone al exalcalde Jesús Ros como candidato a la alcaldía. En total, la oposición suma 13 de los 25 ediles necesarios para formar gobierno. El PSPV siempre ha reivindicado que fue la fuerza más votada en las elecciones municipales de 2023.

La puerta abierta

En este sentido, el concejal socialista, que sería quien encabezaría la candidatura para ser alcalde, reiteró que la posibilidad de presentar una moción “es a día de hoy castillos en el aire”, aunque puntualizó que “mañana o la semana que viene, no lo sé”, dejando la puerta abierta, la misma que se abiró hace meses cuando el concejal Guillermo Alonso del Real se pasó al grupo de no adscritos y la artimética facilitaba a la oposición asaltar la alcaldía. En todo caso, Ros insistió que “no hay nada de nada”.

Pedro Sánchez y la moción de censura

Cabe recordar que en una entrevista concedida a este diario el pasado junio, Ros defendía que una moción de censura "es un instrumento que está ahí, lo recoge la Constitución, es legal y que se utiliza cuando los gobiernos, ya sea del Estado o un ayuntamiento, pierden la estabilidad porque pierden la mayoría suficiente para gobernar con tranquilidad". Además, recordaba que Pedro Sánchez "entró a gobernar producto de un cambio de voluntades o de una voluntad mayoritaria que decía que tenía que haber un cambio".