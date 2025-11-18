Silla aprueba 21,4 millones de presupuesto sin subir los impuestos

El Ayuntamiento de Silla aprobó en el pleno extraordinario de este lunes el presupuesto municipal para 2026, que sube a 21.392.646,49 euros y mantiene congelados todos los tributos municipales. Las cuentas contaron con los 10 votos a favor del grupo socialista, mientras que PP, Compromís, y Los Verdes votaron en contra.

Se trata de unos presupuestos sociales y justos, con el objetivo claro de mejorar la vida diaria de la ciudadanía, reforzar los servicios sociales y garantizar que los espacios y las instalaciones públicas sean de calidad.

El regidor de Hacienda, Iván Cuenca, destacó que “Hemos hecho unas cuentas prudentes, pero ambiciosas: mejoramos servicios, crean nuevas infraestructuras y todo esto sin subir los impuestos”.

Inversiones que mejoran el día a día

Para 2026, las inversiones municipales ascienden a 3.137.861,76 euros. Este dinero se destinarán al mantenimiento y la mejora de las instalaciones municipales, a continuar con proyectos ya en marcha que refuerzan los servicios públicos, y a implantar los nuevos contadores de agua digitales, una medida que modernizará la gestión hídrica, ayudará a detectar incidencias, ahorrar agua y hacer el servicio más eficiente sin que el coste recaiga sobre el recibo del agua.

Además, el ayuntamiento continúa amortizando deuda, una práctica que permite reducir la carga financiera y destinar más recursos a mejoras reales para el pueblo. Cómo dice Cuenca, “esto nos da estabilidad, nos permite avanzar con paso firme y seguir invirtiendo sin hipotecar el futuro”.

Escuchando la ciudadanía y construyendo el pueblo que quiere

El alcalde de Silla, Vicente Zaragozá, hizo hincapié en que estos presupuestos reflejan el modelo de pueblo que los vecinos y vecinas quieren: “Estos presupuestos reflejan las necesidades de nuestra gente. Gobernar es escuchar, y estas cuentas son el resultado de escuchar constantemente la voz del pueblo”.

Por su parte, Iván Cuenca añadió que las cuentas se han hecho “con rigor, pero también con sentido común y proximidad. Continuaremos escuchando, revisando y adaptando aquello que haga falta para avanzar juntos”.

Con la aprobación de estos presupuestos, el Ayuntamiento de Silla reafirma su compromiso de gestionar con prudencia, escuchar la ciudadanía y poner siempre el bienestar de las vecinas y vecinos en el centro de las decisiones. Unas cuentas pensadas para mejorar la vida cotidiana y consolidar el pueblo que nuestra gente quiere y necesita.