Talleres para prevenir el consumo de drogas en adolescentes en la Pobla de Farnals

El Ayuntamiento de La Pobla de Farnals está llevando a cabo los talleres de prevención selectiva del consumo de alcohol y/o cannabis y promoción de habilidades de protección socio-personales, en el marco de la subvención concedida por la Diputación de Valencia para actividades de prevención de adicciones.

Las sesiones se imparten los días 4, 11, 12, 14, 18 y 21 de noviembre de 2025 en el IES Guillem d’Alcalà, dirigidas al alumnado.

El objetivo de estos talleres es promover la salud mental y el bienestar emocional de los adolescentes adolescentes vulnerables frente a los consumos de drogas, dotándolos de habilidades personales y sociales que reduzcan el impacto de los factores de riesgo individuales y grupales asociados a conductas disfuncionales.

Autoestima y toma de decisiones

Las dinámicas se centran en reforzar competencias como la gestión emocional, la toma de decisiones, la autoestima o la resistencia a la presión del grupo.

La Diputación de Valencia ha concedido al Ayuntamiento una subvención de 2.160 euros para la puesta en marcha de estas acciones, que se enmarcan en el VIII Plan Provincial de Prevención de Adicciones 2024–2027.