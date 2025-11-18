Torrent impulsa la Feria de Empleo Talento Joven junto a Cámara Valencia

El Ayuntamiento de Torrent, a través de IDEA’T, y en colaboración con Cámara Valencia, celebrará el próximo miércoles 26 de noviembre, de 9:00 a 14:00 horas, una nueva edición de la Feria de Empleo Talento Joven, un encuentro dirigido especialmente a jóvenes del municipio y del área metropolitana, que podrán acceder a entrevistas de trabajo, talleres formativos, charlas motivacionales y un amplio programa de actividades orientadas a mejorar su empleabilidad.

El evento tendrá lugar en el Antic Mercat de Torrent (C/ Cervantes, 1), que volverá a convertirse en un espacio de impulso laboral, encuentro empresarial y generación de oportunidades reales de acceso al mercado de trabajo.

La Feria de Empleo Talento Joven es un espacio diseñado para que los participantes puedan acercarse directamente a empresas, recibir asesoramiento profesional, formarse en nuevas competencias y mejorar su preparación para afrontar procesos de selección. La jornada combinará actividades prácticas, entrevistas reales de trabajo y contenidos inspiradores, con una programación dinámica adaptada a las necesidades actuales del mercado laboral.

En esta edición participarán 19 empresas que ofrecerán sus vacantes a través del maratón de entrevistas programado a lo largo de la mañana. Los departamentos de Recursos Humanos estarán presentes para seleccionar candidatos, resolver dudas y conocer perfiles profesionales locales.

Feria de Empleo de Torrent / L-EMV

Los jóvenes interesados en participar deben completar el proceso de inscripción hasta el 24 de noviembre, a través de la plataforma del evento, https://www.feriaempleovalencia.com/login Además, los asistentes tendrán acceso a un programa formativo con conferencias, charlas y talleres dirigidos por profesionales de referencia, del ámbito audiovisual, del desarrollo web, la comunicación, el deporte y los recursos humanos.

Programa completo de actividades

A lo largo de la mañana se desarrollará un programa diverso y motivador que combina formación, orientación laboral y experiencias inspiradoras:

09:00 · Recepción de asistentes

09:30 · Bienvenida y presentación institucional

10:00 · Inicio de entrevistas de trabajo con empresas

10:00 · Conferencia: “Una vida de película dedicada al Motorsport”

A cargo del piloto de rallies Carlos Tatay, que compartirá una historia personal de superación y motivación basada en su trayectoria profesional y vital.

11:00 · Pausa – Almuerzo café

11:30 · Taller: “Sin excusas en el set: interpreta tu mejor versión”

Impartido por Berni Mir, desarrollador web, publicista y profesor del programa Talento Joven. Una sesión dinámica para mejorar la comunicación, la seguridad y la autoconfianza en entrevistas de trabajo.

12:30 · Charla: “En busca de talento: ¿qué valoran las empresas?”

Representantes de empresas participantes explicarán qué buscan actualmente en los candidatos, cómo evalúan perfiles y qué cualidades marcan la diferencia en los procesos de selección. La jornada estará conducida por María Fuster, presentadora de televisión y comunicadora audiovisual, que dinamizará todo el encuentro.

Inspirar, aprender y mejorar la empleabilidad

La Feria de Empleo Talento Joven busca no solo generar oportunidades laborales reales, sino también impulsar el desarrollo personal, la adquisición de nuevas habilidades y la motivación de los jóvenes. Cada actividad está pensada para favorecer la creación de un itinerario formativo que ayude a los participantes a desenvolverse con mayor seguridad en un mercado laboral competitivo.

La concejala de Empleo, Sandra Fas, ha subrayado “la importancia de la colaboración entre el Ayuntamiento de Torrent e IDEA’T con Cámara Valencia para ofrecer a los jóvenes del municipio un espacio donde puedan crecer profesionalmente, descubrir nuevas oportunidades y conectar con empresas que buscan talento”. “Esta Feria es una puerta abierta hacia el futuro laboral de muchos torrentinos y una muestra del compromiso del Ayuntamiento con la empleabilidad, el desarrollo profesional y la capacitación de nuestra juventud”, añadió Fas. Asimismo la concejala, ha resaltado que “en un mercado laboral en constante evolución, es esencial promover iniciativas que preparen a los jóvenes frente a los nuevos retos profesionales, fomenten su autonomía y potencien su talento local”.

El Ayuntamiento de Torrent sigue apostando por políticas públicas que impulsen la empleabilidad de los jóvenes, fomenten su formación continua y generen espacios donde puedan conectar con empresas y mejorar sus competencias.

La Feria de Empleo Talento Joven en colaboración con Cámara Valencia se consolida así, como uno de los encuentros más relevantes para favorecer su inserción laboral y ofrecerles nuevas oportunidades de crecimiento personal y profesional.