Torrent pone en marcha la Escola de Nadal 2025/2026 para facilitar la conciliación familiar durante las vacaciones
La Escola de Nadal se desarrollará los días 23, 26, 29 y 30 de diciembre de 2025, y 2 y 5 de enero de 2026 en los centros educativos CEIP El Molí y CEIP Antonio Machado
El Ayuntamiento de Torrent ha puesto en marcha una nueva edición de la Escola de Nadal 2025/2026, una iniciativa dirigida a niños de Infantil y Primaria (de 3 a 12 años) que tiene como objetivo ofrecer actividades educativas y de ocio durante el periodo vacacional, facilitando así la conciliación de las familias del municipio.
La Escola de Nadal se desarrollará los días 23, 26, 29 y 30 de diciembre de 2025, y 2 y 5 de enero de 2026 en los centros educativos CEIP El Molí y CEIP Antonio Machado, con un mínimo de 10 alumnos inscritos por grupo para su realización.
El horario de las actividades será de 9:00 a 14:00 h, con la posibilidad de contratar el servicio de matinera opcional entre las 7:30 y las 9:00 h, ofreciendo así una mayor flexibilidad a las familias. La inscripción incluye actividades, materiales, monitores, seguro de accidentes y responsabilidad civil, garantizando una propuesta completa, segura y adaptada a las necesidades de los escolares.
La concejal de Educación, María Fernández, destacó la importancia de este programa para las familias torrentinas y para los más pequeños: “La Escola de Nadal es un recurso muy valorado en Torrent porque permite a los niños disfrutar de actividades educativas y lúdicas en un entorno seguro, mientras ayudamos a las familias a conciliar durante estas fechas tan señaladas”.
Asimismo, Fernández subrayó el compromiso del Ayuntamiento con la educación y el apoyo a la infancia: “Para nosotros es fundamental ofrecer programas accesibles y de calidad, donde los niños puedan aprender, socializar y divertirse. Invitamos a todas las familias a realizar la inscripción cuanto antes, ya que las plazas son limitadas”.
El precio total de la Escola de Nadal para los 6 días es de 46,80 euros, con un suplemento de 12 euros para quienes deseen utilizar el servicio de matinera. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 12 de diciembre, o hasta completar las plazas disponibles.
