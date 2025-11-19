Alumnado de Sedaví participa en el proyecto europeo MyPolis

Alumnado de diversos centros del municipio de Sedaví participa en el proyecto europeo MyPolis – Agentes de Ciudadanía que tiene como objetivo principal empoderar a los niños y niñas para que conozcan y participen activamente en los procesos democráticos. Mediante un juego didáctico y diferentes iniciativas, el proyecto quiere fomentar la implicación de los niños y las niñas en la toma de decisiones y fortalecer de esta manera las comunidades locales.

Mediante materiales educativos interactivos y actividades educativas “dinámicas y atractivas” la iniciativa pretende fomentar una cultura democrática que desarrolle la capacidad crítica y la comprensión de los procesos políticos que forman parte de la vida de un municipio. Otro de los objetivos principales de la iniciativa europea es establecer canales de comunicación entre las personas jóvenes niños y niñas y los representantes locales para promover el diálogo y la colaboración en temas de la población.

El alumnado participante de Sedaví serán la clase de cuarto de primaria del CEIP Fernando Baixauli y las dos clases de quinto de primaria del CEIP San Clemente. Las personas tutoras de las tres clases y el gabinete psicopedagógico del Ayuntamiento de Sedaví se han reunido con una representante del proyecto europeo MyPolis para conocer de primera mano el material didáctico con el que va a trabajar el alumnado para transmitir la importancia de la participación ciudadana en los procesos democráticos.

El proyecto cuenta con la participación de diversas entidades públicas y privadas de distintos países europeos. El coordinador es la Associação Discurso Paralelo (MyPolis) de Portugal, una plataforma digital que conectada a la ciudadanía con sus representantes locales para promover la participación cívica. El consorcio del proyecto está formado por una combinación de entidades públicas y privadas, que incluye administraciones locales, organizaciones no gubernamentales y asociaciones culturales, lo que se traduce en una amplia aportación en experiencia en educación cívica, participación juvenil y desarrollo comunitario.

“El programa europeo My Polis es una oportunidad de acercar el gobierno local a los y las jóvenes de nuestro municipio. Por una parte, para que conozcan como funciona su población y por otra para que puedan opinar y aportar en decisiones que les influyen en su día a día”, ha afirmado la concejala de Europa del Ayuntamiento de Sedaví, Elionor Martínez, quién también ha añadido: “tanto los centros escolares como el personal del ayuntamiento implicado están muy ilusionados con el proyecto”.