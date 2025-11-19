Amenábar en Torrent: "Podría hacer una película sobre la Dana, es imposible no conectar con este drama humano"

Torrent ya tiene un nuevo "cónsul honorario" . Se trata de Alejandro Amenábar , el primer director de cine que ha recibido el premio del festival de literatura Torrent Histórica. Lo hizo este miércoles por la tarde en un Auditorio de Torrent sin ningún asiento libre.

El autor de El Cautivo, película que versa sobre Cervantes, se mostró muy agradecido a Torrent y a esta tierra que también le ha acogido, tras servir como escenario de su última película , y eso que él no lo tenía claro.

"Yo quería rodar en Marruecos, pero mi productor Fernando Bovaira estaba empeñado en venir a Valencia. Y yo le decía pero donde vamos a encontrar un palacete árabe allí. Y entonces me enseño en palacete de Cervellón en Anna y era ideal, también vimos que los entramados de muchas calles eran árabes y puedo decir que es el lugar donde más cómodo le he sentido grabando, también por todas las facilidades que nos pusieron las instituciones", explicó Amenábar en un encuentro previo con la prensa. Donde se mostró cercano , y no titubeó a la hora de confesar que " no soy muy lector de novela histórica. Soy más de ensayo, aunque si tengo que elegir una que me marcará sería 'Yo Claudio'.

Charla coloquio de Amenábar en el Auditori de Torrent. / P.O.

Pese a que sus películas, desde Mar Adentro, se han centrado en contar historias de personas reales , afirma que "lo que realmente me gusta es llevarlo a la ficción".

"Lloré con el funeral"

Es por eso, que afirma, que podría hacer una película sobre la Dana que devastó a esta comarca. "Sí lo haría, son historias humanas. Ahora está muy reciente y seríamos muy pocos los que nos atreveríamos en entrar en un drama colectivo humano. Pero es algo que sientes como humano. Yo vi el funeral y lloré, es imposible no conectar con la gente", confiesa.

En cuanto al éxito de "El Cautivo", asegura que le sorprendió. "Estoy muy malacostumbrado en este país. Siempre han muy bien acogidos mis proyectos y eso que sabía que este era arriesgado. Algún amigo me recomendó que no me metiera en ello Y menos mal que no le hice caso", concluyó.