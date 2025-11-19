Amenaza de muerte y estampa su coche contra el de una doctora en el centro de la Coma por no firmarle una baja

Nueva agresión en el centro de salud del barrio de la Coma, Paterna, que esta vez va a tener consecuencias graves como es el cierre sine die. Esta vez, han sido dos doctoras y una enfermera las que han denunciado ante la Policía Nacional amenazas de muerte por parte de una paciente, su cuñada y su madre. Esta última ha sido detenida por, además de amenazar, coger su coche y estamparlo contra el de una sanitaria que permanecía aparcado a la puerta del centro de salud. Este jueves será el juicio rápido y como consecuencia, las tres sanitarias han consensuado con la dirección general de salud y la gerencia del centro pedirse la baja médica y proceder al cierre del ambulatorio ante la falta de personal, tal y como ya ocurrió en mayo de 2023, para visibilizar la falta de inseguridad que sufre el personal sanitario, que ya suma tres incidentes en el último mes.

Los hechos ocurrieron este miércoles, sobre las 13.30 horas. Una mujer acudió al médico para pedir una baja tras sufrir un accidente de tráfico. La galena le explicó que al no estar trabajando no podía darle ese informe, y que debía gestionarse a través de la mutua de seguros. Una respuesta que no gustó a la paciente que llama a su cuñada, que entró también a la consulta, y la amenazó de muerte: "Como te vea por el barrio te voy a matar", señaló.

Ante tal amenaza, la doctora pulsó el botón de emergencias que tiene habilitado la conselleria de Sanidad como medida de protección, y consiguió que se fueran. Pero al rato, apareció la madre , que a priori parecía que venía a conciliar, pero según relatan los testigos, más bien todo lo contrario. No solo amenazó de muerte a las dos doctoras y a la enfermera que se encontraban allí, sino que salió del centro, cogió su coche, y lo estampó contra el vehículo de una de las sanitarias, que se encontraba estacionado en la puerta.

El personal del centro llamó a la Policía que detuvo a esta mujer, y la llevó a comisaría, mientras que las dos doctoras y la enfermera acudieron a denunciar las amenazas .

Después, las tres sanitarias se han reunido con los coordinadores del área de salud de Paterna, y junto con la gerencia y la dirección general han acordado que las tres pedirán este jueves la baja, y que por tanto se procederá al cierre del centro de salud sin fecha de apertura. También este jueves por la mañana está previsto el juicio rápido.

"Tenemos miedo"

"Tenemos miedo. Precisamente las tres amenazadas tenemos plaza, pero se nos quitan las ganas de venir en estas condiciones. Saben qué coches tenemos, nos tienen controladas y no nos atrevemos a ir a trabajar. Esto no puede seguir así, en estas condiciones no puede haber un centro de salud abierto en este barrio", señala una de las afectadas.

A finales de octubre, una compañera que acudió a una visita domiciliaria, fue amenazada con un cuchillo. "Esa compañera ha pedido la comisión de servicios y se ha ido a Barcelona, a penas llevaba una semana trabajando cuando le pasó. Hace dos semanas también desvalijaron el coche sanitario para las atención domiciliaria, no se puede trabajar así, esperemos que tomen medidas ya", señalaba.