Amparo Folgado: "El PSOE deberá explicar por qué cruza la linea roja de pactar con un ex de Vox"

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha acusado al PSOE de “cruzar lineas rojas que ellos promulgan” al asegurar que mientras “piden explicaciones al PP por negociar con Vox para mantener en coherencia” el gobierno de la Generalitat, “se sienta con un ex de Vox” para “asaltar la alcaldía de Torrent”, “robar una vara de mando” por esa “ansia de sillones y sueldo”, y ha subrayado que Torrent “no se merece esto”.

Folgado, antes del pleno de la diputación que se celebra este miércoles, ha querido valorar la moción de censura que PSPV, Compromís y el edil no adscrito ultiman en Torrent para desbancar al gobierno de PP-Vox que la lidera la propia mandataria popular. La alcaldesa ha considerado que la moción de censura es “una falta de respeto a lo que pidieron los torrentinos en 2023, que votaron para que hubiera un gobierno local de PP y Vox”. En cambio, ha recriminado, “ahora, por la puerta de atrás, negocian para robar una vara de mando porque lo que les interesa son los sillones y los sueldos”. Además, la alcaldesa ha alertado que la moción, en caso de prosperar, “generará incertidumbre porque ahora estamos trabajando en la reconstrucción y en otros proyectos que quedaran paralizados”.

Apunta a Ábalos y el PSOE de Torrent

La mandataria del PP ha aprovechado para apuntar a la trama corrupta que afecta al exministro Ábalos, natural de Torrent. “Ni Ros ni Ábalos han dado explicaciones de porqué vino a Torrent en 2021, en plena pandemia, no sé si vino a conocer alguna amiga, sobrina o conocida como a el le gustaba hacer. Y mientras, Ros, como hace con la moción de censura, que ahora se hace el despistado y dice no saber nada, hace como Pedro Sánchez, que no sabe nada de su mujer ni de su hermano, ni de Ábalos ni de la fontanera”.

Folgado ha advertido a Ros y al PSPV local que los “votantes le pedirán explicaciones a Ros de porque cruza lineas rojas, ya que mientras pide explicaciones al PP por negociar con Vox para mantener en coherencia un gobierno y el se sienta con un ex de vox para tener una alcaldía. Es algo antinatura para ellos y el sentido común que proponen. Por tanto, que reflexionen ese pacto con una persona que hasta hace un año estaba en Vox”.