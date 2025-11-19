Vicent Mascarell: "El PSOE no pacta ni con Vox ni con tránsfugas"
El secretario de organización del PSPV asegura que “no hay pacto para una moción de censura” en Torrent ni lo avala
El secretario de organización del PSPV, Vicent Mascarell, ha asegurado esta mañana que el partido socialista valenciano “no pacta con Vox ni con tránsfugas”, afirmando que “no hay pacto para una moción de censura” en Torrent ni la avala.
Mascarell ha reconocido que “hay runrun y rumores” de una posible moción de censura desde que el equipo de PP-Vox de Amparo Folgado en Torrent se quedara en minoría hace unos meses “y nos preocupa que en uno de los municipios más importantes de la dana el pacto PP-Vox ha sido ineficaz”.
El mantario socialista ha recordado que el PSPV "ganó las elecciones" en mayo de 2023 y ha asegurado que "ahora hay una sensación de inestabilidad en un municipio por la dana", apuntando "al desgobierno que sufre la localidad". En este sentido, ha señalado que el pacto de PP-Vox ha resultado "inutil e incapaz".
Ahora bien, Mascarell ha insistido que "no hay una moción de censura sobre la mesa ni se contempla" y que el PSOE ·"no la avala", ya que, ha argumentado, los socialistas "ni pacta con la derecha, ni avala a la extrema derecha, eso lo hace el PP".
Sin pasar por el partido
En este sentido, ha apuntado que "a diferencia del PP, firmamos el pacto antitrasfuguismo" y la propuesta de una moción de censura "no se ha abordado en ningún órgano del partido", pero ha matizado que "si se plantea, la respuesta será negativa".
