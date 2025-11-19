El Palau de la Música acoge un concierto solidario en apoyo a las bandas afectadas por la dana

El pasado 29 de octubre de 2024, la provincia de Valencia sufrió uno de los episodios de dana más devastadores de su historia reciente, un fenómeno meteorológico que provocó graves daños materiales en numerosos municipios. Entre los colectivos afectados destacan las sociedades musicales, cuyos edificios quedaron anegados y muchos de sus instrumentos resultaron irrecuperables.

Con el objetivo de apoyar al tejido musical valenciano en su proceso de recuperación, la asociación cultural sin ánimo de lucro valenciana, SM&Music ha impulsado la organización de este concierto solidario junto con las marcas Selmer, que celebra este año su 140 aniversario, Vandoren, en su 120 aniversario, y Mafer Music. A ello se suma la colaboración del Ayuntamiento de València, el Palau de la Música, València Music City, Euromúsica Fersan y PuntoRep, en una iniciativa conjunta que da lugar al concierto “Unidos en la Música y el Recuerdo”, destinado a las bandas de música afectadas por la dana.

Entradas a 10 euros

El concierto tendrá lugar el 29 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Palau de la Música de València, con entrada única de 10 euros, ya disponible en la web del propio auditorio. Además, la organización habilitará una Fila 0, que permitirá realizar aportaciones solidarias mediante ingreso en la cuenta destinada a este fin: ES08 3159 0062 0029 0426 2025. Toda la recaudación se destinará íntegramente a la reparación y recuperación de las sociedades musicales afectadas.

La iniciativa reunirá a intérpretes de referencia en los ámbitos nacional e internacional, que han querido sumar su talento para respaldar a uno de los sectores más damnificados por la dana

Voluntarios sacando instrumentos en Aldaia. / A.A.

La programación artística constará de cinco actuaciones. La primera de ellas estará a cargo del Trío Himilce, formado por la soprano Rosa Pinilla, el clarinetista Rafael López y el pianista José Mariano García, quienes interpretarán Pequeñito, obra de la compositora Belén Vives.

Seguidamente, se interpretarán dos piezas del repertorio para clarinete y piano: Homenaje à J. S. Bach para clarinete solo, de Béla Kovács, y el Divertimento sobre motivos de la ópera Il Trovatore de Verdi, de Luigi Bassi. Ambas correrán a cargo del clarinetista Luís Fernández, acompañado nuevamente por José Mariano García al piano.

El Trío Phoenix tomará el relevo estrenando la obra Café Music, del compositor Paul Schoenfield, interpretando el Andante moderato y el Allegro. El trío está formado por María José Sanmartín al clarinete, Salvador Marí al clarinete bajo y Rocío Puchol al piano.

El tramo final del concierto contará con la participación de dos músicos de proyección internacional. El saxofonista francés Sandro Compagnon interpretará los movimientos 1 y 2 de la Sonata Op. 120 para clarinete y piano, de Johannes Brahms, adaptada para saxofón alto, así como Melodía (Hotel), extracto del ciclo Banalidades de Francis Poulenc, en saxofón soprano y con un enfoque próximo al jazz. Después, el clarinetista Raphaël Sévère, acompañado por José Mariano García, cerrará la velada con la Sonata para clarinete y piano, también de Francis Poulenc.

Cartel del concierto benéfico en el Palau de la Música. / L-EMV

El concierto cuenta con el respaldo de diversas entidades públicas y privadas comprometidas con el sector musical valenciano. La cita ofrece una ocasión única para disfrutar de intérpretes valencianos de primer nivel y, al mismo tiempo, contribuir a la recuperación del patrimonio cultural de las sociedades musicales afectadas por la dana.

La iniciativa de este concierto refuerza la unidad del sector musical valenciano en torno a la recuperación de las sociedades musicales afectadas. Uniendo músicos ámbito nacional e internacional.

Ideado en Córdoba

La idea de realizar este ocncierto benéfico llega desde Córsdoba. Allí, ael noviembre del 2024 se celebraba el Congreso Nacional de Clarinete a la que iban a asistir multitud de músicos valencianos, sin embargo, la dana y su afectación tanto en la parte musical como en la familiar, lo impidió. Desde entonces, la asociación SM&Music ha trabajado para poder realizar las actuaciones que no pudieron interpretar los músicos valencianos, y aprovechar la ocasión para hacer un acontecimiento solidario para ayudas a las sociedades musicales afectadas.