Picassent destina 876.000 euros a las entidades deportivas
El consistorio firma un convenio de colaboración con los principales clubes deportivos
El área de Deportes del Ayuntamiento de Picassent ha querido reunir a los principales clubes deportivos de la localidad para hacerles llegar el compromiso municipal con el deporte y las entidades que lo promueve, haciéndoles partícipes también del trabajo que desde el consistorio se viene desarrollando en aras del crecimiento y profesionalización del sector deportivo del municipio.
En el acto celebrado en el salón de plenos del ayuntamiento y que ha contado con la presencia del concejal de Deportes, Salvador Morató, y la alcaldesa Conxa García, han asistido los máximos representantes del Picassent Club de Fútbol, Club Voleibol Picassent, Fútbol Sala Picassent, Unión Deportiva Picassent Femenino, Club Patinaje Artístico Príncipe de España, Club Hàndbol Picassent, Club Karate Picassent, Club Bàsquet Picassent y del Bici Club Picassent,
Con la firma de los diferentes convenios entre ayuntamiento y entidades se pretende ayudar tanto con el uso de instalaciones deportivas municipales como con dotaciones económicas directas. Así, con los 13 clubes conveniados la inversión municipal asciende a 846.000 euros que repercute en 2.775 deportistas que integran estas asociaciones deportivas, que van desde los casi 500 deportistas del Picassent Club de Fútbol a los 25 del Club de Triatló TriPicassent.
Para la alcaldesa Conxa García el acto de firma de convenios es una manera de “visibilizar a la gran familia del deporte local que dinamiza a muchos picassentinos y picassentinas en torno al deporte, inculcando valores y estilos de vida que deben estar en la base de cualquier sociedad moderna”. Por su parte el concejal Salvador Morató aprovechó el encuentro para anunciar las importantes inversiones que se van a iniciar en las próximas semanas “y que van a suponer un salto cualitativo en la calidad de las instalaciones municipales, porque solo con la construcción de una nueva pista cubierta y la remodelación integral del edificio principal del polideportivo municipal se va a invertir más de 5 millones de euros”.
Picassent se ha convertido en un claro referente en la provincia en la gestión de las infraestructuras deportivas y en el número de clubes y deportistas con los que cuenta, que además tendrán su día grande este viernes 21 con la celebración de la anual Gala de l’Esport, donde más de 350 deportistas tendrán su reconocimiento por los éxitos de la pasada temporada.
Suscríbete para seguir leyendo
- La jueza de la dana afea al exnúmero dos de Emergencias que derive responsabilidades a otros
- Moción de censura contra la alcaldesa en Torrent (PP)
- Las presidentas de dos asociaciones de víctimas y más de 30 intelectuales piden elecciones anticipadas
- Decenas de desalojados tras un incendio en un séptimo piso en Blasco Ibáñez
- Dimite la 'mediadora' del Consell con las víctimas de la dana
- Un jefe de equipo del 112 da la clave para pedir íntegra la 'caja negra' de la emergencia del 29-O
- El Valencia CF expulsa al racista del sector 5 de Mestalla
- Carbonell lanza su última propuesta para la Zona de Bajas Emisiones: estas son las medidas