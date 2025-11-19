El Pleno del Ayuntamiento de Burjassot aprueba el manifiesto sobre la Declaración del Día Mundial de la Infancia

El próximo 20 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Infancia y, por este motivo, el pleno ordinario del mes de noviembre del Ayuntamiento de Burjassot ha aprobado el manifiesto sobre la Declaración de este especial día en el que también se defienden los derechos de las niñas y los niños.

Con los votos a favor de todos los grupos que componen el Pleno y los concejales no adscritos y la abstención de Vox, el Pleno ha aprobado el manifiesto propuesto desde Unicef ya que, Burjassot forma parte de la Ciudad amiga de la Infancia de la organización internacional, además de la Ciudad de las niñas y los niños.

El texto recoge cómo, cada año, la fecha del 20 de noviembre “nos recuerda el compromiso colectivo de garantizar los derechos fundamentales de todos los niños y niñas, promoviendo su bienestar, protección y participación activa en la sociedad. Las Entidades Locales, como instituciones más cercanas a la ciudadanía, tienen un papel esencial en la creación de entornos seguros, inclusivos y protectores para la infancia”, por ello “es necesario conmemorar el Día Mundial de la Infancia no solo para reconocer los avances logrados, sino para poner en evidencia los retos persistentes, emergentes, y en algunos casos crecientes, que amenazan el bienestar y el desarrollo de la infancia en todo el mundo, especialmente en contextos de conflicto y guerra”.

Asimismo, señala cómo “garantizar los derechos de la infancia no es solo una obligación legal, sino un imperativo ético. No es una cuestión de voluntariedad, sino de compromiso, responsabilidad y prioridad en el cumplimiento de sus derechos. Cada niño y niña merece crecer en un entorno seguro, saludable, garante de sus derechos, impulsor de oportunidades y participativo. Dado nuestro rol de cercanía con la ciudadanía, desde las instituciones locales debemos redoblar esfuerzos para que ningún niño o niña se quede atrás, para ofrecer espacios de participación y para impulsar los derechos de la infancia. En este Día Mundial de la Infancia, reafirmamos nuestro compromiso con la infancia, en nuestra localidad y entorno, pero también con la infancia en otros lugares del mundo, porque protege”.

Tal y como se señaló en el Pleno, además de la aprobación del citado manifiesto, el Consell de les xiquetes i els xiquets de Burjassot ha elaborado el suyo propio que se leerá el próximo domingo 23 de noviembre, a las 11.30 horas en el Parque de La Granja, durante la celebración de la V Feria de la Infancia y la Adolescencia del municipio a la que se invita a participar a toda la ciudadanía.