El Torrent CF - Betis de Copa del Rey ya tiene sede definitiva

El Torrent Club de Fútbol ha anunciado que, tras la reunión mantenida en las últimas horas con el ayuntamiento, se ha confirmado oficialmente que las obras del Estadio San Gregorio estarán finalizadas dentro del plazo necesario para garantizar la celebración del encuentro correspondiente a la Segunda Eliminatoria de la Copa de S.M. el Rey, que enfrentará al Torrent CF y al Real Betis Balompié. El partido se disputará, tal y como ha fijado la Real Federación Española de Fútbol y las televisiones titulares de los derechos, el miércoles 3 de diciembre a las 21:00 horas en el Estadio San Gregorio.

Dada la extraordinaria demanda de entradas que ha generado este partido, el Torrent CF está trabajando de manera coordinada con las autoridades competentes y con los organismos de seguridad para ampliar el aforo del estadio, cumpliendo en todo momento con los requisitos de seguridad, logística y operativa establecidos por la RFEF, el Comité Antiviolencia y los cuerpos de seguridad del Estado. En los próximos días se anunciarán los precios oficiales, el procedimiento de venta de localidades y las instrucciones de acceso, tanto para abonados como para público general.

Dispositivo de seguridad

Además, el encuentro contará con un dispositivo especial coordinado junto al Ayuntamiento de Torrent, Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil y personal de seguridad privada para asegurar el correcto desarrollo de un evento de máximo nivel.

El Torrent Club de Fútbol quiere agradecer a todos los aficionados la gran acogida, el apoyo constante y la ilusión mostrada desde el primer momento. Este partido representa un hito en los más de 100 años de historia de la entidad y una oportunidad única para seguir proyectando el nombre de Torrent en toda España.