Más de 20 entidades de personas mayores y diversidad funcional afectadas por la dana reciben acompañamiento de la Fundación Horta Sud

Las consecuencias de la dana del 29 de octubre de 2024 siguen afectando a muchas entidades de l’Horta Sud, especialmente aquellas formadas por personas mayores y personas con diversidad funcional. Además de los daños materiales, estos colectivos se enfrentan a dificultades añadidas, como la brecha digital, que complica la gestión diaria de las asociaciones, o la soledad no deseada, que agrava los efectos emocionales que dejó la tormenta. Por ello, resulta fundamental ofrecer acompañamiento personal y apoyo emocional, ayudándoles a recuperar su funcionamiento habitual y a mantener vivo su papel social.

Con este objetivo, la Fundació Horta Sud desarrolla desde el mes de abril el Proyecto Bienestar, una iniciativa del Plan de Recuperación y Transformación de l’Horta Sud tras la dana a través del tejido asociativo, centrada en apoyar a las entidades más afectadas. El proyecto trabaja para garantizar su continuidad, reforzar su autonomía y facilitar su gestión en el día a día.

Actualmente, el proyecto acompaña a 22 entidades del territorio que representan a más de 10.200 personas asociadas. Desde abril se ha llevado a cabo una detección y diagnóstico de necesidades y se ha establecido un seguimiento personalizado con cada una de ellas para dar respuesta a los principales retos que afrontan: la recuperación de documentación perdida, el apoyo en la gestión administrativa y digital, y el bienestar emocional de las personas asociadas.

Entre los resultados logrados hasta ahora destacan la creación de dos escuelas de verano para personas con diversidad funcional, impulsadas por las entidades ApamiI y Aldis, y la realización de numerosas gestiones para mejorar el funcionamiento interno de las asociaciones. También se han llevado a cabo asesoramientos fiscales, modificaciones de estatutos y juntas directivas, la recuperación de documentación perdida por parte de Dones Progressistes de Massanassa, la solicitud de subvenciones y la organización de actividades culturales en entidades como UDP Barri Orba o Bolilleres de Alfafar. Además, se ha impulsado el acompañamiento para reducir la brecha digital, especialmente entre las asociaciones de mayores, y se ha facilitado la contratación de personal de apoyo para ayudar en la gestión y dinamización de las entidades.

Entre las asociaciones participantes del proyecto se encuentran: Jubilados y Pensionistas de Sedaví, Paiporta, Albal y Aldaia; UDP de Benetússer, Massanassa, Alfafar y Picanya; Dones Progressistes de Massanassa; Tyrius de Alaquàs, Sedaví, Aldaia y Massanassa; APAMI; ALDIS; EPA Catarroja; Xarxa Comunitària de Paiporta; Bolilleres de Alfafar; Agrupación Musical Els Majors de l’Horta Sud; Ceramistas del Barri Orba y otras entidades de mayores del territorio.

Hasta el momento se han destinado más de 12.000 euros a la ejecución del proyecto, reforzando estructuras asociativas, mejorando su gestión y fomentando la participación activa del colectivo de mayores y diversidad funcional.

El Proyecto Bienestar es posible gracias a la estrecha colaboración entre la Fundación Horta Sud y la Fundación Vicente Ferrer, una alianza que ha permitido ofrecer respuestas adaptadas y de proximidad a las entidades que más han sufrido las consecuencias de la dana, poniendo en valor la importancia del asociacionismo como motor de cohesión, apoyo y resiliencia social.

Otros proyectos impulsados por la Fundación Horta Sud

El Proyecto Bienestar se enmarca en un conjunto de iniciativas que la Fundación Horta Sud desarrolla para dar continuidad al Plan de Recuperación y Transformación y reforzar el tejido asociativo del territorio. Entre ellas destaca Espai Comunitari, creado con el apoyo de la Fundación Princesa de Girona, que dará respuesta a la falta de espacios para las entidades de l’Horta Sud; también Salvem les Fotos, que ha recuperado más de un millón de fotografías y ha atendido a más de 460 familias afectadas; y Transformem en Xarxa, que ha financiado 69 proyectos con una inversión de 300.000 euros, implicando a 217 entidades y beneficiando a más de 108.000 personas. Además, la Fundació está finalizando un estudio sobre juventud y solidaridad tras la dana, elaborado a partir de 511 encuestas para analizar el papel del voluntariado joven en la respuesta a la emergencia.