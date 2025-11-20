Mas de 200 niños defienden los derechos de la infancia y la adolescencia en Massanassa

Massanassa se ha volcado este sábado en la celebración del Día Internacional de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, alcanzando un éxito rotundo de participación. Más de 200 niños, niñas y personas adolescentes, acompañados por sus familias, disfrutaron de una jornada completa de actividades educativas y lúdicas en la Plaza del País Valencià gracias a la financiación que hemos recibido de más de 800.000 por parte del Ministerio de Infancia y Juventud.

Bajo un formato festivo y cargado de aprendizaje, los Servicios Sociales de Atención Primaria del Ayuntamiento preparó una mañana con animación infantil, música en directo y numerosas propuestas diseñadas para promover el conocimiento y la reflexión sobre los derechos fundamentales de la infancia. Entre las actividades destacaron los juegos interactivos sobre derechos como la identidad, la alimentación, la salud o el acceso al juego, junto con talleres de pinta caras, un fotomatón y una zona de animación con DJ que mantuvo el ambiente festivo durante toda la mañana.

Un papel destacado tuvo el Consell Local d’Infància i Adolescència (CLIA), que presentó un manifiesto reivindicando el derecho de todos los niños y niñas a tener una familia, poniendo en valor el papel de las personas jóvenes en la defensa de sus propios derechos.

Actividades lúdicas para todas las familias en Massanassa. / A.M.

Por su parte, la carpa de los Servicios Sociales de Atención Primaria del Ayuntamiento ofreció información a las familias sobre los motivos de la celebración, subrayando la importancia de la sensibilización en torno a la infancia como un pilar básico del avance social. Además, se repartió un obsequio y un almuerzo para los niños y niñas asistentes.

“No solo hemos celebrado un día especial, sino que hemos reforzado nuestro trabajo diario por garantizar que cada niño y niña de nuestro pueblo crezca en un entorno saludable, respetuoso y lleno de oportunidades. Continuaremos trabajando en esta línea, escuchando sus voces y construyendo entre todos un futuro mejor para ellos”, afirma Paco Comes, alcalde de Massanassa.

El alcalde Paco Comes con los agentes implicados. / A.M.

Esta celebración forma parte de la apuesta firme del Ayuntamiento de Massanassa por fortalecer las políticas municipales centradas en la infancia y la adolescencia, generando espacios de escucha, participación y cuidados para los más jóvenes del municipio. La jornada permitió no solo disfrutar de un entorno festivo, sino también reforzar la importancia de reconocer y proteger los derechos de la infancia desde lo local.

Con acciones como esta, Massanassa reafirma su voluntad de ser un municipio cercano, participativo y comprometido con la infancia y la adolescencia, celebrando sus derechos y construyendo una comunidad más justa para todos.