Baldoví: "No me consta una moción de censura en Torrent"

El síndic de Compromís en las Corts , Joan Baldoví, ha sido hoy menos contundente que Joan Mascarell, mano derecha de la lideresa socialista Diana Morant, respecto a la moción de censura que negocia la oposición de Torrent. Baldovi considera “legítimo” utilizar la herramienta de la moción de censura para desbancar a PP-Vox, pero ha afirmado que “no me consta que en Torrent haya nada”.

El diputado autonómico ha asegurado que “no me consta que en Torrent haya ahora nada. Cualquier posibilidad de quitar a un gobierno de PP-Vox es absolutamente legítimo”, pero ha insistido que “si no hay nada sobre la mesa opino, si fuera efectivo lo haría”.

Cabe recordar, que la alcadesa de Torrentr, Amparo Folgado, ha instado esta mañana a Diana Morant, secretaria general de los socialistas valencianos, y a Joan Baldoví, síndic de Compromís en las Corts, a pronunciarse sobre la moción de censura que PSPV, Compromís y el concejal no adscrito Guillermo Alonso del Real tienen perfilada.

La mandataria del PP ha afeado a ambos dirigentres de izquierdas que "no hayan dicho nada al respecto" del plan parsa "desbancar" de la alcaldía al gobierno de PP y Vox "a cambio de sillones" sin "importarles Torrent, ni trabajar por la recostruccón". Por tanto, Folgado aseguró que "no creo que pueda ver a Pedro Sánchez o a Joan Baldoví pactando con un tránsfuga de Vox", recalcando, "las dos cosas, tránsfuga y exconcejal Vox", por lo que pidio "seriedad y respeto para Torrent".