Benetússer dedica su pleno infantil a las emergencias del cambio climático

El Ayuntamiento de Benetússer ha vuelto a celebrar su tradicional pleno infantil con motivo del Día Mundial de la Infancia con la participación de los centros educativos de primaria del municipio. En su XIX edición se ha abordado el derecho de los niños y niñas a la protección y a un entorno seguro bajo el lema 'Pequeños grandes héroes y heroínas: seguridad frente a las emergencias ambientales’, un acto de reconocimiento del consistorio al papel de los más pequeños de la casa tras la catástrofe del pasado 29 de octubre de 2024.

“Es un verdadero orgullo para Benetússer contar con esta herramienta de participación que nos permite escuchar y recoger las propuestas de nuestra infancia para recuperar y construir un pueblo más resiliente y seguro para todas y todos”, ha señalado la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, encargada de presidir el acto plenario. En este encuentro con los centros educativos ha estado acompañada por la concejala de Educación, Ana Martín, así como representantes de los partidos políticos, de los departamentos de educación y bienestar social, intervención y secretaría y por la Policía Local.

Representación del alumnado

Cada uno de los cuatro colegios ha estado representado por alumnado de 6º de primaria que ha sido el encargado de leer sus propuestas trabajadas en clase con las que han identificado los espacios clave del municipio para el desarrollo de medidas de protección y seguridad a través de coloridos mapas de resiliencia en tres dimensiones aportados por el departamento de educación municipal. En ellos han proyectado rutas seguras, sistemas de alerta temprana, recomendaciones de cómo actuar en caso de inundación o fuertes vientos, así como la importancia de las edificaciones en altura.

Maquetas Pleno infantil 2025. / A. B.

Además, para reforzar el debate sobre las consecuencias del cambio climático y su impacto en la infancia, los centros han trabajado algunos clima-cuentos, historias elaboradas por los y las menores en las que se ha dado voz a sus preocupaciones y necesidades de una forma creativa.

Finalmente, esta propuesta educativa ha sido completada en clase con visitas por parte de la Policía Local en las que se ha informado al alumnado sobre la importancia de saber autoprotegerse y proteger a los demás, así como poner en valor la actuación comunitaria a la hora de hacer frente a una emergencia. En este mismo sentido, en el pleno se ha hecho reparto de una Mochila SOS para ser trabajada en los centros educativos con el objetivo de incidir en la preparación ante situaciones inesperadas, fortaleciendo la cultura de la prevención y el autocuidado en la comunidad escolar y dotando a los niños y niñas de un papel clave a la hora de dar respuesta a una emergencia.

Un año más, el encuentro ha sido retransmitido a través del canal de YouTube del ayuntamiento para permitir su seguimiento tanto al resto de alumnos y alumnas de los centros educativos como a la ciudadanía en general.