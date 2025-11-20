Catarroja prepara una gran Feria para los Derechos de los niños y niñas el 30 de noviembre

Catarroja celebra el Día Universal de la Infancia con la difusión del manifiesto elaborado por el Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència (CMIA), un documento que recoge las reflexiones, demandas y propuestas de los niños y niñas del municipio. Este manifiesto forma parte de un proceso participativo continuado que culminará el domingo 30 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional de las Ciudades Educadoras, con una gran Feria por los Derechos de la Infancia en el Parque de Paluzié.

La cita tendrá lugar de 10 a 14 horas y estará abierta a toda la ciudadanía. Durante toda la mañana, los niños y niñas, acompañados de sus familias, podrán disfrutar de juegos, talleres, dinámicas participativas y un cuentacuentos, así como de varios stands informativos sobre derechos, bienestar y participación infantil. Todas las actividades están diseñadas a partir de las aportaciones del propio CMIA.

Catarroja, Ciudad Educadora

La concejala de Bienestar Social y Ciudad Educadora, Núria Blanch, ha señalado que "en Catarroja, la infancia no sólo es una prioridad, es una parte activa de la toma de decisiones. Por eso, el manifiesto que hoy hacemos público es tan importante: nos recuerda que escucharlos es una responsabilidad institucional y una oportunidad para construir un pueblo más justo e inclusivo".

Blanch ha destacado que la Feria del 30 de noviembre "es mucho más que una jornada lúdica: es un espacio para compartir, expresarse y celebrar los derechos que deben tener garantizados todos los niños y todas las niñas". La concejala ha remarcado que "Como Ciudad Educadora, Catarroja apuesta por una educación que traspasa las aulas y que impregna las calles, las plazas y las políticas públicas".

El acto conmemorativo incluirá la lectura pública del manifiesto del CMIA, un texto que recoge sus preocupaciones y propuestas por mejorar el municipio desde la mirada de la infancia.

Según Blanch, "el CMIA es un espacio donde los niños y niñas aprenden democracia participando, y donde nosotros aprendemos de ellos. Su mirada es imprescindible para hacer una Catarroja más amable, segura e igualitaria".

La Fira forma parte del compromiso de Catarroja como Ciudad Educadora, una red internacional con cerca de 500 gobiernos locales, que trabajan para situar la educación, la participación y la igualdad de oportunidades en el centro de las políticas públicas.

El CMIA desarrolla iniciativas que combinan diversión, creatividad y mirada crítica. Un ejemplo reciente es la campaña de apoyo al comercio local durante Halloween, con una ruta solidaria organizada por Sequoia Pro, en la que los niños y niñas visitaron los establecimientos más afectados por la dana.

Los niños y niñas de Catarroja han vivido de cerca las consecuencias de la dana que golpeó al municipio. El episodio no sólo causó daños materiales, sino que alteró sus rutinas y espacios de convivencia. Con esta Feria, el Ayuntamiento quiere reconocer su fortaleza, capacidad de adaptación y esperanza, ofreciéndoles un espacio para compartir, crecer y mirar hacia el futuro.