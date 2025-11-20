Compromís per Paterna denuncia la falta de participación ciudadana en los presupuestos municipales

Compromís per Paterna ha criticado que el alcalde, Juan Antonio Sagredo, haya aprobado de nuevo los presupuestos municipales "sin participación ciudadana y sin ninguna voluntad real de diálogo con la oposición". Según la formación, el gobierno socialista “repite el mismo esquema de cada año”, convocando reuniones sin facilitar ningún documento de trabajo.“Sagredo aprueba los presupuestos año tras año sin contar con nadie. Es pura propaganda y un ejemplo claro de opacidad. No podemos formar parte de un proceso ficticio donde no se nos da ningún documento. Si desean diálogo real, que faciliten la información”, ha declarado al respecto el concejal de Compromís, Carles Martí.

La coalición afirma que, ante esta situación, han decidido no continuar participando en reuniones “sin contenido ni transparencia”. Durante el pleno de aprobación del presupuesto, Compromís presentó un paquete de medidas alternativas basadas en tres ejes, “hemos presentado propuestas para mejorar Paterna, más vivienda pública, más recursos sociales y una apuesta firme contra el cambio climático”, señala el mismo concejal.

Informa Compromís que entre sus propuestas destacan “la creación de vivienda municipal para jóvenes y personas en situación vulnerable, el refuerzo de los equipos de inclusión y de las ayudas contra la pobreza energética, así como políticas específicas contra las adicciones. Además, plantean un giro en la política climática local, con más refugios climáticos, protección y ampliación del arbolado e inversión en la revitalización de l'Horta de Paterna”.

Martí recuerda para concluir que “Sagredo continúa sin convocar el Consejo de Participación Ciudadana desde hace casi ocho años, hecho que consideramos una muestra evidente de desinterés por el debate y la participación real. La ciudadanía merece un gobierno que escuche y respete los espacios participativos. Sagredo hace ocho años que los evita”.