El conseller sobre la agresión en la Coma: "He pedido una reunión con las Policías para buscar una solución estructural, no puntual"

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, exige una solución estructural a un problema de seguridad en La Coma que ha dejado de ser puntual, tras dos agresiones en el último mes y medio, y tras las amenazas también sufridas hace dos años que obligaron a cerrarse el centro, como hasta ahora. Es por eso que el máximo responsable del área ha solicitado una reunión con las Fuerzas del Estado competentes para paliar un problema de seguridad no solo del centro de salud, sino del barrio.

"Voy a pedir para la semana que viene una reunión conjunta con la Policía Nacional, que es la encargada de la seguridad ciudadana, con la Policía Local de Paterna y la Policía Autonómica, junto con Sanidad porque debemos de atajar este problema de forma definitiva, porque es un problema reiterado, es un caso estructural y requiere de un tratamiento estructural, no puntual", explica Gómez, quien recordó que en mayo de 2023 ya se cerró por amenazas. "Pusimos dos vigilantes, en ningún centro los tenemos sólo en la Coma, un arco detector de metales, pero aún así se siguen dando casos, y esto hay que solucionarlo", sentencia.

Una paciente lee los carteles del centro avisando que está cerrafdo y se atiende en El Clot de Paterna. / Francisco Calabuig

El conseller asegura que estuvo toda la tarde de este jueves, tras las amenazas en contacto con delegación de Gobierno para seguir el caso, que ha acabado en juicio rápido tras ser detenida la madre de la paciente que solicitó la baja, y que estrelló su coche contra el de una enfermera.

Instar a la abogacía de la Generalitat a que se persone

La falta de estas tres médicas ha obligado a cerrar el centro de salud, y se ha derivado los pacientes de medicina familiar al centro del Clot de Paterna, se mantiene abierta la salud mental la UCA, pediatría ya no había desde mayo del 20236 porque los pediatras no quieren trabajar ahí precisamente por la falta de seguridad, "como es lógico y legítimo", apunta. "Hasta que no se garantice la seguridad, no solo del personal sanitario, sino de los pacientes, que es nuestra máxima, no se abrirá el centro de salud. Aunque acabará abriéndose porque el resto de pacientes tiene derecho ser atendidos. No es un cierre definitivo", aclara.

Gómez también recuerda que desde Sanidad se ha instado a la abogacía de la Generalitat a que se persone, "porque el Consell quiere personarse, porque tenemos un protocolo de agresiones que queremos velar por la seguridad física y psicológica".