Trucar imágenes con IA o crear perfiles falsos, los delitos de acoso machista en menores más frecuentes

La serie "Pubertat", recientemente estrenada en la plataforma HBO Max y que aborda la denuncia de una agresión sexual en menores pone sobre la mesa, también, el papel que juegan las tecnologías y el entorno digital en situaciones de violencia machista, acoso sexual o acoso por razón de sexo. Un tema que también toca la producción audiovisual de Netflix estrenada a principios de año, Adolescencia y que ha abordado este jueves la abogada especializada en derecho penal y por razón de sexo, Laura Muñoz.

Lo ha hecho en una ponencia, la primera que ha abierto el III Congreso Provincial de delitos cometidos sobre las mujeres y menores que se celebra este 20 y 21 de noviembre en la Casa de la Cultura de Burjassot en el marco de la programación por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En su intervención, la letrada ha diferenciado el concepto de acoso sexual (vinculado necesariamente a hechos de carácter sexual y que en casos de menores se da, normalmente, de una persona mayor a un menor y donde hay también ciertos vínculos de jerarquía o superioridad) y el concepto de acoso sexual por razón de sexo (en este caso el delito no tiene por qué ser sexual, sino discriminatorio por el hecho de ser mujer o tener una identidad u orientación sexual diversa. En estos casos se da más entre menores).

Conocerse por 'insta' o el 'sexting', escenarios del delito

Según ha explicado Muñoz, las tecnologías y el universo digital son entornos en los que cada vez más se ven cometidos estos delitos de acoso, "conocerse por Insta" (en alusión a la red social Instagram) es una realidad en los distintos casos de acoso sexual en los que interviene. En los casos de acoso sexual, Internet es el escenario donde se comete "Child Grooming" (cuando mayores de edad contactan con menores de edad a través de internet para proponer encuentros con la finalidad de realizar actos de carácter sexual y/o solicitar material con carácter sexual) y el "Sexting" o embaucamiento de menores, que busca "seducir" al menor para que facilite material portnográfico para su difusión.

Respecto al acoso por razón de sexo en menores, la especialista destaca varias prácticas, en auge en el ejercicio diario de la defensa de víctimas de este tipo de delitos. En primer lugar, señala el "stalking" que sería como un hostigamiento, intimidación que hace que la víctima cambien su vida. "Lo podemos ver en compras compulsivas que se envían a la víctima para alterar su paz", dice Muñoz, o entre menores, lo más visto últimamente es "coger fotografías de menores, casi siempre mujeres, y manipularlas con Inteligencia Artificial para añadir connotaciones sexuales o desnudarlas, para luego compartirlas o realizar vídeos porno. Esto no es solo acoso sexual y por razón de sexo, sino una vulneración a la intimidad", explica la letrada.

"La educación sexual y familiar es importante"

En segundo lugar, la especialista alerta de otra práctica delictiva en auge que es la creación de perfiles falsos sin consentimiento del titular en redes sociales y redes de contacto como Tinder o Grindr donde se comparten, también, los datos de contacto de la víctima sin su consentimiento. "Todos estas situaciones están ligadas a delitos relacionados con la tecnología, por lo que el papel de las familias y la educación sexual y en valores es fundamental", concluye Laura Muñoz.