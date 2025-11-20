Folgado insta a Morant y Baldoví a pronunciarse sobre la moción de censura de Torrent

La alcadesa de Torrentr, Amparo Folgado, ha instado a Diana Morant, secretaria general de los socialistas valencianos, y a Joan Baldoví, síndic de Compromís en las Corts, a pronunciarse sobre la moción de censura que PSPV, Compromís y el concejal no adscrito Guillermo Alonso del Real tienen perfilada.

La mandataria del PP ha afeado a ambos dirigentres de izquierdas que "no hayan dicho nada al respecto" del plan parsa "desbancar" de la alcaldía al gobierno de PP y Vox "a cambio de sillones" sin "importarles Torrent, ni trabajar por la recostruccón".

Para Folgado, "lo más importante para la opsición es poner por delante los sillones y sus intereses particulares, y no Torrent" para "volver al Torrent que representa el señor Jesús Ros, en de la ciudad de los 80, el del balnco y negro y regresar a la ciudad mediocre".

Abalos y las chistorrras

La alcaldesa volvió a apuntar a "ese PSOE del Ábalos, Santos Cerdan, la fontanera y las chistorras que vemos estos días", calificando que "sus chistorras particulares son los torrentinos y eso me parece una frivolidad" . Por tanto, Folgado aseguró que "no creo que pueda ver a Pedro Sánchez o a Joan Baldoví pactando con un tránsfuga de Vox", recalcando, "las dos cosas, tránsfuga y exconcejal Vox", por lo que pidio "seriedad y respeto para Torrent".