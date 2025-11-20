La Mancomunitat de l'Horta Sud premia a Prensa Ibérica por su apoyo tras la dana

El president de la Mancomunitat de l’Horta Sud, José F. Cabanes, ha obsequiado a la directora editorial de Prensa Ibérica (EPI), Ainhoa Moll, con la lámina que representa la dana, en agradecimiento por el apoyo de este grupo mediático en la comarca durante la tragedia.

'Els pobles de l’aigua'

Editorial Prensa Ibérica, a través de Levante TV, impulsó la coproducción del documental sobre la catástrofe titulado 'Els pobles de l’aigua', junto con la Mancomunitat de l’Horta Sud y el Museu de l’Horta Sud, en el cual intervienen las alcaldías de los 20 municipios y las tres principales asociaciones de víctimas.

El documental recuerda los efectos de aquel episodio de lluvias torrenciales, que en pocas horas provocó inundaciones históricas, cortes de luz y graves daños materiales, dejando un saldo de 229 víctimas mortales. "Aquel 29 de octubre era un día raro, con un viento que no llegaba a romper y con alerta roja por lluvias; los que tenemos cierca memoria hídrica, sabemos que lo cae arriba, baja", señala en el documental Mariló Gradolí, presidenta de la Associació de Víctimes Mortals Octubre 2024.

Els Pobles de l'aigua, un legado sobre la dana del 29 de octubre / David García Sebastiá

La vulnerabilidad climática

Con un tono cercano y emotivo, el documental recuerda la magnitud del desastre y plantea una reflexión sobre la vulnerabilidad climática de nuestras comarcas. Su emisión rinde homenaje a todos los que trabajaron sin descanso y da voz a quienes aún recuerdan con emoción lo vivido. Porque, un año después, la dana sigue siendo una historia de agua, pero también de resistencia, aprendizaje, comunidad y esperanza, un testimonio del valor, de la cooperación y la fuerza de la gente de l’Horta Sud.

Mayka Sosa

El premio es una lámina que representa la barrancada, obra de la artista Mayka Sosa. Los fondos que se recaudan con su venta van a parar a comercios y entidades afectados por la dana. Sosa es una artista de Xirivella, extrabajadora de Lladró. Resultó afectada por la riada. La obra se llama "Gratitud" y se comercializa a través de una ONG. La Mancomunitat de l’Horta Sud adquirió un lote como regalo institucional a instituciones, organizaciones o empresas que trabajan para ayudar a recuperar l'Horta Sud después de la catástrofe.