Mislata renueva el Consell d’Infància i Adolescència con la elección de 50 nuevos representantes

En el marco de la celebración del Día Mundial de los Derechos de la Infancia, Mislata ha vivido un proceso de participación muy especial con la celebración de las elecciones del Consell Municipal d’Infància i Adolescència, el órgano máximo de representación infantil donde los niños y niñas del municipio proponen iniciativas para mejorar la ciudad y ejercen, desde edades muy tempranas, la responsabilidad democrática. El alumnado de todos los centros educativos pasó por las urnas para ejercer su derecho al voto, y muchos de los candidatos y candidatas tuvieron la oportunidad de explicar por qué querían formar parte del Consell.

La constitución oficial del nuevo Consell Municipal d’Infància i Adolescència, que ha cumplido 12 años de vida, tuvo lugar el 18 de noviembre en el Centre Cultural Carmen Alborch, en un acto que despidió a los antiguos miembros y dio la bienvenida a los 50 nuevos representantes. El alumnado escogido subió al escenario para recibir su acreditación y conocer las primeras líneas de trabajo que desarrollarán con el apoyo de la Concejalía de Infancia, dirigida por la concejala Jennifer Nieves.

La jornada coincidió con la celebración del Día Muncial de los Derechos de la Infancia, que esta semana reunió a más de 1.300 escolares en una gran movilización educativa. Desde primera hora, todos los centros escolares salieron a las calles para realizar un recorrido conjunto hasta la Canaleta, punto final de una marcha que avanzó entre cánticos y consignas preparadas en las aulas. El alumnado portaba pancartas y carteles elaborados por ellos mismos, con mensajes contra el acoso escolar, a favor del respeto, de la escucha a los más pequeños y de la protección de sus derechos.

Más de 1.300 escolares participan en una gran movilización educativa en Mislata. / Rosa Sagredo

La concejala de Infancia, Jennifer Nieves; la teniente de alcalde y concejala de Cultura, Pepi Luján; y el concejal de Educación, Alfredo Català, acompañaron a los centros educativos durante todo el recorrido y compartieron la mañana con el alumnado. Durante la jornada, Jennifer Nieves subrayó que “el Día de la Infancia y la elección del Consell Municipal es, sobre todo, un ejercicio de respeto y compromiso, donde la voz de los niños y niñas ocupa el lugar que merece y donde sus inquietudes son atendidas y escuchadas”.

Una vez en la Canaleta, representantes de cada colegio leyeron un manifiesto conjunto en el que reclamaron una sociedad libre de violencias, más espacios seguros para crecer y una mayor implicación de las personas adultas en la escucha de sus necesidades. El acto concluyó con la actuación del músico Rubén Navarro, conocido artísticamente como Mr Fem, que aportó una nota festiva al cierre de una jornada dedicada a visibilizar las demandas y reivindicaciones de los más pequeños.