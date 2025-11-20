Museros impulsa en 2025 la figura del muserenc Juan Bautista Muñoz y su legado: el Archivo General de Indias

El Ayuntamiento de Museros, a través de la Concejalía de Cultura, está celebrando en 2025 el 280 aniversario del nacimiento de Juan Bautista Muñoz, uno de los personajes más ilustres de la población. Historiador y cosmógrafo mayor de Indias, su trabajo fue clave en el siglo XVIII para la creación del Archivo General de Indias, situado en Sevilla. Ayer, 19 de noviembre, tuvo lugar la última de las sesiones divulgativas con la conferencia El Archivo General de Indias: 240 años de existencia después de los postulados de la Ilustración, a cargo de Esther Cruces Blanco, exdirectora del Archivo General de Indias.

Durante la sesión, celebrada en el Ateneo Mercantil de Valencia y a la que asistieron un centenar de personas, la ponente profundizó en la fundación del Archivo General de Indias en el siglo XVIII, en pleno contexto ilustrado, y en su papel esencial en la conservación de la documentación relativa a la administración española en los territorios de ultramar. Puso de manifiesto que esta institución conserva seis documentos y fondos que forman parte del Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO, del total de 14 que se encuentran en España, entre ellos el Tratado de Tordesillas; las Capitulaciones de Santa Fe; quince vocabularios de lenguas indígenas de América, Asia y Oceanía de finales del siglo XVIII; una colección sobre la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano (1519-1522); y una colección sobre La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna contra la Viruela en España (1800-1820). Además, como anécdota, quiso resaltar que la figura de Juan Bautista Muñoz preside el despacho de dirección del Archivo General de Indias, y ella se había hecho muchas fotos frente a su cuadro con grandes dirigentes “Qué orgullosos podéis estar en Museros”, apuntó. De hecho, el 27 de septiembre, una delegación de Museros, con representantes del equipo de gobierno municipal y vecinos, visitaron el Archivo General de Indias (AGI) de Sevilla, y se hicieron una foto frente a esa obra.

Juan Bautista Muñoz, por encargo del rey Carlos III en 1785, ideó y ejecutó el proyecto de centralizar en Sevilla toda la documentación dispersa de la administración de ultramar. Su visión fue crucial para la conservación y el estudio de la historia de América y para establecer las bases de la archivística moderna.

A lo largo del año se han desarrollado diferentes actividades para revalorizar y dar a conocer esta figura histórica que han tenido muy buena aceptación entre la población. El 6 de junio tuvo lugar una visita guiada a Capitanía General (antiguo convento de santo Domingo) y a la Nau de la Universitat de València, dos lugares importantes en la vida de este ilustre muserenc. El 12 de junio, fecha de su nacimiento, se puso una corona de laurel frente a su busto, situado en la plaza Príncipe de España. El 20 de junio, Nicolás Bas Martín, historiador y doctor por la Universitat de València, autor de El cosmógrafo e historiador Juan Bautista Muñoz, ofreció en la agencia de lectura de Museros una conferencia.

La alcaldesa de Museros, Cristina Civera, ha destacado la importancia de esta conmemoración para la localidad: “Celebrar el 280 aniversario del nacimiento de Juan Bautista Muñoz es para Museros un motivo de enorme orgullo. La conferencia de ayer, que cerró este ciclo con una asistencia tan numerosa, demuestra el interés creciente por nuestra historia y por las personas que han contribuido a engrandecer nuestro pueblo.”

Por su parte, la concejala de Cultura, Laura Brisa, ha indicado que se ha trabajado intensamente “para que este aniversario fuera un homenaje completo a Juan Bautista Muñoz y, al mismo tiempo, una oportunidad de aprendizaje colectivo. Las visitas guiadas, las charlas y los actos conmemorativos han permitido visibilizar la figura de un muserenc excepcional, cuya obra fue decisiva para la creación del Archivo General de Indias”.