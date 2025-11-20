La oposición de Torrent mantiene viva la moción de censura pese al veto de la cúpula del PSPV

PSPV, Compromís y el concejal de no adscrito mantienen abiertas las conversaciones para presentar una moción de censura en Torrent, para desbancar de la alcaldía al gobierno de PP-Vox que lidera la popular Amparo Folgado. Y los contactos siguen vivos (ninguno de los protagonistas los daba ayer por rotos) pese a las declaraciones que realizó este miércoles el secretario de organización del PSPV, Vicent Mascarell, donde aseguraba que el partido socialista valenciano “no pacta con Vox ni con tránsfugas” y que no avalaba la moción de censura en la capital torrentina.

La mano derecha orgánica de Diana Morant criticaba que el pacto PP-Vox en el consistorio "ha sido inutil e ineficaz" y lamentó el "desgobierno" en un municipio afectado por la dana, circunstancia por las que se mostró "preocupado". Ahora bien, Mascarell matizó que, pese a esos condicionantes, "no hay una moción de censura sobre la mesa ni se contempla" y que el PSOE ·"no la avala", ya que, ha argumentado, los socialistas "ni pacta con la derecha, ni avala a la extrema derecha, eso lo hace el PP". Además, añadió que la propuesta de una moción de censura "no se ha abordado en ningún foro del partido", pero ha avanzado que "si se plantea, la respuesta será negativa".

Desde el PSPV de Torrent reconocieron que las palabras de Mascarell son las que tiene que hacer en público un secretario de organización, y resaltaron que el responsable de País aludió a una moción de censura, que no se ha producido "ya que no está ni firmada ni registrada". Pese a que no esconden que entre la oposición ha habido contactos, con más o menos intensidad desde que el concejal Guillermo Alonso del Real pasara al grupo de no adscritos (mayo de 2025), y que se han acrecentado en los últimos días, descartan que el acuedo para una moción de censura esté ya cerrado y que se vaya a presentar en breve. "De momento, no hay nada, solo ruido", defienden.

Compromís y los contactos

Por su parte, Xavier Martí, portavoz de Compromís-EU-Podem, admitía que lleva semanas negociando con el PSOE directamente, “que es el partido mayoritario y quien encabeza la moción de censura”, una hoja de ruta para alcanzar la alcaldía “y poder implementar nuestras políticas”, pero señalaba que las declaraciones de Vicent Mascarell “nos han dejado descolocados a todos, incluso creo que a PP y Vox”. Por tanto, parafraseando a Jesús Ros, el edil sentencia que “ahora no hay moción, pero no sé si en el futuro la habrá”.

El regidor indicaba que la posibilidad de presentar una moción de censura en Torrent “nunca ha muerto” pero matizaba que se retomaron de manera más intensa hace unas semanas. Martí argumenta la decisión de impulsar la moción en “la mala gestión de la dana”, que el ejecutivo de PP-Vox “está sin presupuesto”, a la “parálisis institucional” y a un “gobierno en descomposición” tras “las salidas de Pepe Maroto y Guillermo Alonso del Real”.

Líneas rojas de Compromís

Martí explicaba que se ha hablado, y mucho, del reparto de competencias, pero “para trabajar por Torrent y que sirvan para desarrollar nuestras políticas, no por ocupar unas sillas”. En este sentido, detallaba que trasladaron una serie de peticiones al PSOE para alcanzar un acuerdo, “que a día de hoy no está cerrado”, ya no solo por ese organigrama de áreas para cada formación sino porque tampoco tienen un documento global donde se ponga negro sobre blanco el futuro pacto de gobierno. Así, Martí reiteraba que siguen manteniendo como línea roja que Guillermo Alonso del Real no esté en el gobierno ni ostente competencias. “Eso no ha cambiado”, asegura. De hecho, no se han sentado con él, solo lo han hecho los representantes socialistas.

Xavi Martí, en la avenida al Vedat de Torrent. / Compromís

El portavoz de Compromís-EU-Podem no escondía que las declaraciones de Mascarell han trastocado la entente con el PSOE. “Sus palabras son ahora fundamentales porque están desautorizando el pacto que podría alcanzar el PSPV local”, señalaba, de ahí que avanzaba que ante la llamada que pueden realizar los socialistas para retomar las conversaciones, Martí pondrá sobre la mesa si “tienen el aval” de su dirección para “pactar una moción” porque, de lo contrario, afirmaba, “estamos haciendo política ficción”, ya que, “este proceso debe ser más consensuado, no solo con nosotros sino con su propia dirección”. En este sentido, sostenía que su grupo municipal sí tiene luz verde para negociar, aunque matiza que “el acuerdo definitivo debería ser avalado por nuestra dirección nacional”.

Por su parte, Guillermo Alonso del Real, concejal no adscrito, también resaltaba que las palabras de Mascarell “nos ha dejado descolocados” y alertaba de que “no sabemos cómo va afectar” al futuro de las negociaciones. Pese a todo, para el regidor, cuyo voto es clave para impulsar la moción de censura, “no hay plazos marcados” para firmarla.

Las peticiones para firmar

El exportavoz de Vox afirmaba, como Martí, que las conversaciones para una moción de censura se han intensificado en los últimos días pero asegura que no ve cercana la firma. Para ello, al menos por su parte, el PSOE debe garantizarle por escrito que acepta una serie de condicionantes para apoyar la moción. Entre sus peticiones, unos presupuestos para no empezar el año 2026 con los prorrogados de 2024, que se baje el IBI para que el ciudadano no tenga que afrontar los 3,5 millones de la nueva tasa de basuras o una licitación para la nueva concesionaria del suministro de agua. En este sentido, Alonso del Real garantiza que su no entrada en el gobierno, como exige Compromís, “no impedirá que el pacto se selle. Me gustaría estar, pero no voy a ser un impedimento para alcanzar un acuerdo que beneficie a la ciudadanía”, declara. Por ello, ve más importante las propuestas trasladas al PSOE que formar parte del ejecutivo. “No apoyo un cambio de cromos, sino garantías de que la ciudad va a mejorar”, apuntaba, al tiempo que revelaba que esas propuestas “deben estar firmadas por escrito” para dar su sí.

Alonso del Real en el pleno de Torrent / Miguel Angel Montesinos

Alonso del Real argumentaba que acepta negociar una moción de censura para “desbloquear la ciudad, que está sin presupuestos tras una dana y donde hay que gestionar los 115 millones del gobierno de España, con una alcaldesa que se subió el sueldo, con un contrato de recogida de residuos que no funciona, como denuncian los vecinos todos los días, o con la prorroga a la concesionaria de agua, medida que la alcaldesa le criticaba a Jesús Ros”.