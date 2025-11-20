Picassent destina más de 100.000 euros en el mantenimiento y acondicionamiento de los parques infantiles

Una de las singularidades de Picassent es el gran número de parques que tiene en la población y también en las urbanizaciones. Más de veinte zonas infantiles repartidas de norte a sur que requieren una atención constante a causa de su uso frecuente además de su lógico deterioro.

De hecho, este año se han realizado diferentes intervenciones que han supuesto la inversión de 118.000 euros que han ido destinados en algunos casos a suplir material desgastado o en otros a mejorar las infraestructuras. Un ejemplo importante de estas acciones tendrá lugar en la zona norte, concretamente, en el conocido como “Cuatro Parques” donde en breve se instalará una atracción renovada en forma de castillo que sustituirá el existente que muestra claros síntomas de desgaste a causa de la gran afluencia diaria de niñas y niñas. En la misma zona, hay que añadir el acondicionamiento y mejora de dos parques más contiguos al mencionado.

Además, en la Ermita, en la parte infantil, se han implementado sombrajes para sobre todo en los meses de más calor aliviar la penetración de los rayos solares. “Es un trabajo constante que requiere planificación y de tener en cuenta imprevistos, pero está claro nuestro compromiso por mejorar el divertimento de nuestros niños y también el bienestar de las familias”, comenta Vicent Enrique Pérez, concejal responsable del área.

Entre las diferentes actuaciones que se han hecho hay que reseñar la renovación del parque de la Lloma de la Verge y Delicias del Realón, muelles, juegos infantiles y balancines de diferentes parques infantiles que se complementa con la anunciada renovación de dos de las emblemáticas zonas de recreo situadas en la plaza Amadeo Lerma y Joan Aparicio, valorados en más de 250.000 euros.