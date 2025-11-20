El pico de caudal que impactó en Torrent superó los 7700 metros cúbicos

Las fuertes precipitaciones producidas el 29 de octubre de 2024 dejaron un pico de caudal de superior a los 7.700 metros cúbicos en la rambla del Poyo que impactó en Torrent, tras recoger las aguas de otros barrancos que actuaron de afluentes como l'Horteta, el Gallego o Canyada de Pequé. Esta es la principal conclusión de un estudio de la Universidad Poliécnica de Valencia encargado por el Ayuntamiento de Torrent para evaluar los daños de aquella barrancada, que estiman en más de 98 millones de euros.

El Ayuntamiento de Torrent contrató a pirncipios de año un estudio de emergencia, trabajos de topografía y vuelo LiDAR, la y asistencia técnica de Emergencia DANA-2024 para la evaluación de daños en la laderas y cauce de los barrancos de Poyo, de l'Horteta y el ramal de cañada de Pequé. La inversión supera los 45.000 euros .

Uno de los técnicos durante su intervención / L-EMV

Si bien los técnios consideran que es complicado estimar datos y picos, si apuntan que el pico de caudal del barranco de l'Horteta se produjo entorno a las 19.10 horas, mientras que el máximo de la rambla del Poyo fue una hora después. Aqui los técnicos no entienden cómo un barranco de 400 kilómetros de extensión solo disponia de una estación de medición, en Riba-roja, que quedó destruida por la fuerza del caudal. Respecto a la cantera, han determinado que almacenó unos 2,7 millones de metros cúbicos.

El doble de caudal del Plan Sur

Así, el pico de caudal en el cauce de l'Horteta fue de 4100 metros cúbicos, el del Gallego de 2000 y el del Poyo 3100. El total supera los 9000 metros cubicos, aunque en el impacto en Torrent fue de 7700. También la Saleta superó los 1300 al recibir el desbordamiento del margen izquierdo del Poyo."Estamos hablando de un pico de caudal por encima de los 10000 metros cúbicos, el doble del Plan Sur", ha resaltado el técnico de la Politécnica. Aquí destacaba la gran capacidad del Poyo en el término de Torrent, no ya en Picanya o Paiporta donde se produjo la gran desbordación.

Los técnicos explican que el agua "hizo cosas muy raras" llenando pequeños barrancos que no están activos. Así, como ejemplo, relatan que un vehículo arrastrado de la nave de Campofrío en la rambla del Poyo, pero antes de la confluencia con l'Horteta. Es decir, el coche fue arrastrado hasta el canal Jucar Turia y discurrió por ese canal hasta que chocó con el Poyo y bajó hasta quedar depositiado en un punto.

En cuanto a la evaluación de daños, los técnicos han analizado durante muchos meses paso a paso las laderas de los barrancos, que se comportaron de manera distintia. De hecho, las estructuras de hormigón se comportaron "mal o muy mal". Por tanto, trataron de establecer soluciones para afrontar futuras avenidas. Así, se ha apostado por escolleras de roca así como las de malla. Esta decisión, han reconocido, ha causado escasez de materiales e incremento del precio. En este sentido, han estimado los daños en el barranco del Poyo de más de 41,3 millones, mientras que l'Horteta alcanza los 36 millomes. La Partida de la Venteta se estima en 5,6 millones y la Canyada de Pequé en 8,4. En total, más de 90 millones para reparar las laderas. A esto se suma los de las zonas urbanizadas, que se cifran en 5,8 millones.