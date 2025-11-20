Protesta en pijama en Beniparrell por la falta de educadores de apoyo

En pijama, aprovechando la iniciativa de la Asociación de Familias Educadoras de Valencia, Alicante y Castellón para celebrar el día de la de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, han protestado el alumnado y las familias del CEIP Blasco Ibáñez de Beniparrell, precisamente para reclamar uno de los derechos más importantes, el de la inclusión.

Este centro de Infantil y Primaria cuenta con tres alumnos de necesidades especiales que no cuenta con el educador de apoyo. Una persona imprescindible que ha sido reclamada a la Inspección de Educación por la Ampa, sin obtener respuesta. "Hemos aprovechado el Día de la Infancia para reivindicar la falta de educador en el centro que atienda las necesidades de nuestro alumnado. El educador es una necesidad y un derecho que no podemos consentir que se vulnere. La dirección del CEIP Blasco Ibáñez y la Ampa ya han solicitado dicho educador a la Conselleria de Educación, sin obtener los resultados esperados", señalan desde la Ampa.

Entre esos tres niños se encuentran dos hermanos mellizos de tres años con TEA, nuevos en el colegio, ya que su familia es afectada por la dana y ha tenido que cambiar de domicilio tras pasar por un centro de acogida en Burjassot, donde sí disponían de educadores. "Mis hijos necesitan apoyo para audición y lenguaje y para control de esfínteres, y no lo tienen. Le he enviado un escrito a la directora general de Innovación e Inclusión Educativa, María del Rosario Escrig, reclamando este educador, pero no me ha contestado, y la situación ya es insostenible", relata Diego, quien señala que tiene que acudir él o su mujer a cambiarle los pañales a sus hijos. "Es una tarea que no puede hacer la profesora como es normal, bastante ayuda nos están dando ya y la cual le agradecemos enormemente, pero yo trabajo y mi mujer también está buscando empleo, y llegará un momento en que no vamos a poder ir", explica.

Problemas de conciliación

A esta falta de conciliación, también se añade que ante la falta de educadores, "tampoco podemos dejar a nuestros hijos en actividades extraescolares. No entendemos por qué si en Burjassot nos aprobaron a educadores de apoyo, ahora no los tenemos", afirma.

Desde la Ampa explican que durante el curso pasado, que se encontraban desplazados en el colegio Virgen de los Desamparados de Silla al estar el CEIP Blasco Ibáñez de Beniparrell afectado por la dana, "sí teníamos educadores de apoyo, que nos compartía el centro. Ahora con cuatro alumnos con necesidades especiales y tres de ellos justo escolarizados en Infantil, que es donde más ayudan necesitan, requerimos de refuerzo para poder atenderles como se merecen", concluyen.