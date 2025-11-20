Quart de Poblet consolida su 'Club de Lectura en Valencià' con una conversación con el escritor Víctor Labrado
Durante la primera sesión de lectura, los y las participantes se han adentrado en la historia “La Mestra”, que narra la lucha de una docente por defender los valores del valenciano en los años 70 y 80
El 'Club de Lectura en Valencià' de Quart de Poblet ha culminado la lectura del primero de los libros propuestos para esta nueva edición: La Mestra, obra del escritor Víctor Labrado, ha sido el ejemplar escogido para impulsar la lectura en valenciano y conocer, además, una de las historias contemporáneas más destacadas de la Comunitat Valenciana.
A través del Servicio de Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Quart de Poblet, esta nueva edición ha consolidado un espacio intergeneracional en el que la conversación en torno a los libros sitúa al valenciano como el protagonista.
Como parte de la actividad, la última sesión de este primer libro ha contado con una charla-coloquio del propio autor de La Mestra, Víctor Labrado, quien ha abordado con los lectores y lectoras los entresijos de la novela, ha resuelto las dudas surgidas y ha contado, además, anécdotas de la protagonista y cómo se vivió aquella lucha personal por mejorar el sistema educativo.
Además, la charla también ha contado con la participación de Jesús Ferrando, uno de los testigos protagonistas de la novela, quien se ha reencontrado con el autor de la obra con quien ha compartido experiencias de la época, así como la lucha docente por abrir las puertas a un nuevo modelo de educación mucho más dinámico y lleno de valores.
Una lucha por la defensa de la lengua
La Mestra, de Ediciones Bromera, narra la historia de Marifé Arroyo, una mujer de origen castellanohablante que inició una lucha por la dignidad del valenciano y un modelo de enseñanza progresista durante los años 70 y 80. La protagonista de esta historia fue represaliada y expulsada de la escuela de Barx por su compromiso en la defensa de los derechos lingüísticos.
El autor de la obra, que vivió este episodio con ella, acerca a los lectores y lectoras la experiencia de quien se ha convertido en el símbolo de una generación de educadores comprometidos con la lengua, dispuestos a introducir y consolidar el valenciano en el ámbito educativo.
Éxito de participación
En esta tercera edición, el club ha superado las expectativas de participación al contabilizar más de una veintena de inscripciones para formar parte de estos encuentros que se realizan en la Biblioteca Municipal Enric Valor de Quart de Poblet. El rango de edad de los y las participantes oscila entre 25 y 70 años, muchos de ellos fieles a la lectura en valenciano tras participar en anteriores ediciones impulsadas por el Ayuntamiento.
Las sesiones tienen lugar dos miércoles al mes y, durante este curso, se lee un libro que se adentra en una historia real relacionada con la defensa del valenciano.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento Quart de Poblet ofrece a la ciudadanía una herramienta de encuentro y aprendizaje compartido que consolida el carácter y la identidad valenciana en un municipio comprometido con la defensa y la promoción de la lengua como elemento fundamental de la cultura.
