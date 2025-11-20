La sala Repvblicca gana el pulso al ayuntamiento: "Bielsa siempre ha querido cerrar la sala"

La sala Repvblicca vuelve a ganar el pulso al Ayuntamiento de Mislata. Ubicada en el polígono industrial que mira a la V-30, la mítica sala de conciertos tuvo que cerrar sus puertas en enero de 2023 como consecuencia de una ordenanza municipal. En enero de 2024, un año después, y con una sentencia favorable del Tribunal Supremo, la sala volvió a abrir pero con límite de aforo de 429 personas. "Esta sentencia es el camino para recuperar nuestro aforo, ya que la OCA (Organismos de Certificación Administrativa) nos da un aforo de 1.200 personas, pero lo tenemos capado por una ordenanza del polígono, que es una ordenanza discriminatoria", expresa Pepe Gómez, uno de los propietarios de la sala junto al exfutbolista Félix Ettien.

"En el núcleo urbano de Mislata tendríamos el aforo que dice la OCA, pero el ayuntamiento, concretamente Bielsa, siempre ha querido cerrar la sala", manifiesta Gómez sobre el alcalde de la localidad. Ahora, con esta sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 5 de Valencia, ganada en primera instancia, el Ayuntamiento de Mislata estaría obligado a pagar las costas judiciales a los propietarios de la sala. "Además, estamos calculando y valorando pedir la responsabilidad patrimonial, ya que durante el cierre han sido más 50 grupos los que se quedaron sin tocar, y este aforo nos asfixia para obligarnos a cerrar igualmente", añade el propietario.

Comunicado de la sala Repvblicca ante la sentencia a su favor. / Sala Repvblicca

Así, a, una de las salas de conciertos más importantes de España, se ha visto obligada a mantener su actividad limitada durante casi dos años. "Tanto el cierre como la reducción de aforo no obedece a medidas de seguridad, sino que era una decisión de expulsar a las discotecas y salas de conciertos, enmarcada en un modelo de ciudad en el que no nos querían y pretenden cerrar la sala, recurriendo a una ordenanza hecha ex profeso, con toda la oposición en contra como pusieron de manifiesto en el pleno del Ayuntamiento de Mislata, respaldando una moción a favor de un aforo justo", expresan a través de un comunicado.

Inspección en el mes de julio

En julio de este 2025, Pepe Gómez y Félix Ettien ya se manifestaron en contra de esta situación cuando recibieron a los técnicos del Ayuntamiento de Mislata en una nueva inspección. Vestidos de presos, con música en directo y con un tatuaje en el brazo: “A rapa das bestas”, explicaron que "nuestra reivindicación es tener el mismo aforo que tendríamos en cualquier otro sitio. Que no hubiera una ordenanza discriminatoria como la existe aquí en Mislata, que nos quiere muertos", lamentaba Gómez. Por su parte, Ettien expuso que "aquí nos sentimos acosados porque creemos que la actitud del ayuntamiento es discriminatoria. Porque hay locales dentro del pueblo y ahí ellos no tienen ningún problema. Nosotros que estamos en un polígono nos acosan, nos meten más presión cuando realmente no nos dejan ni llenar la sala. Eso nos hace inviables".

Por su parte, el Ayuntamiento de Mislata recurrirá esta sentencia que ha sido aprobada en primera instancia.